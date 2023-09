Mourinho non rischia, esclusione dell’ultim’ora

Mourinho non rischia nulla, il giocatore non va nemmeno in panchina. Non si vuole perderlo per molto tempo. La decisione

Sembrava potesse essere in campo, o almeno in panchina. Invece niente, va direttamente in tribuna. Aouar infatti non ci sarà al fianco di Mourinho questa sera, il giocatore algerino preso dal Lione non ha ancora recuperato – secondo quanto riportato da Dazn – dalle noie muscolari che lo hanno costretto durante la sfida contro il Milan prima della sosta il cambio. Al suo posto lo Special One ha deciso di mandare in campo Renato Sanches, con Paredes in mezzo al campo.

Oppure, magari, ha mandato appunto Paredes a giocare spostando Cristante in mezzo quando inizialmente l’italiano sarebbe stato impiegato come interno. Ma questo al momento interessa poco, le scelte Mou le ha fatte e sono ufficiali. Quello che resta è il problema al centrocampista che si spera possa essere a disposizione della prossima gara, quella in Europa League di giovedì.

Mourino non rischia, Aouar in tribuna

La scelta, a quanto pare, è stata fatta comunque per motivi precauzionali, in casa Roma non si vuole rischiare nulla. Meglio tenere Aouar a riposo per qualche altro giorno e riaverlo al meglio nelle prossime settimane che saranno davvero ricchi di impegni ufficiali.

Insomma, nessun problema grave ma solamente la voglia di non rischiare di perderlo a lungo. Visto quello che succede spesso dentro Trigoria la decisione presa da Mourinho, dallo suo staff tecnico e da quello medico ci sembra anche giusta.