Roma-Empoli, parapiglia a fine primo tempo: fioccano i cartellini

Roma-Empoli, parapiglia a fine primo tempo e fioccano i cartellini. Ecco quello che è successo proprio negli istanti finali el matc

Alla fine del primo tempo la Roma è avanti sull’Empoli grazie al rigore di Dybala, alla rete di Renato Sanches e all’autorete di Grassi. Un uno-due che ha distrutto mentalmente l’Empoli che solamente nei minuti finali ha cercato in qualche modo di rientrare in partita. Ma poca cosa rispetto a quello che è stato l’avvio dei giallorossi, voglioso di conquistare la prima vittoria in campionato.

Una gara indirizzata quindi, anche se nei minuti finali con un accenno di rissa che ha portato alla doppia ammonizione di Cancellieri e di Renato Sanches. Qualche istante prima era arrivata quella a Dybala per un’entrata in ritardo. Insomma, scintille in campo, perché la posta in palio è alta.

Roma-Empoli, ecco quello che è successo

Al centro delle attenzioni comunque ci è finito il comportamento di Cancellieri che ha colpito Ndicka a gioco fermo e poi ha provato ad andare incontro a Sanches. Un tentativo di testata, o di gomitata, non si capisce perfettamente dalle immagini, che ha mandato a terra Ndicka, che si è ripreso dopo l’entrata in campo dello staff medico.

“Giusta l’ammonizione di Dybala. Poi c’è stato un contatto leggero tra Cancellieri e Ndicka e ho visto cadere il difensore accentuando la caduta, non ci sono estremi per una sanzione disciplinare diversa”. Queste le parole di Marelli che ha commentato l’episodio in diretta televisa. Anche se qualche dubbio per quello che ha cercato di fare Cancellieri rimane, tant’è che vedendolo nervoso Zanetti ha mandato a riscaldarsi Baldanzi.