Totti in missione allo stadio: motivo svelato

Il possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma è tornato un tema di stretta attualità in casa giallorossa. L’ex Capitano è stato pizzicato sugli spalti a sorpresa.

Blitz a sorpresa di Francesco Totti allo stadio. L’ex Capitano della Roma è in missione sugli spalti, durante il quarto turno di Serie A. Svelato il motivo della presenza dell’ex numero dieci, accostato nuovamente al ritorno alla Roma, tema su cui è intervenuto anche José Mourinho in conferenza stampa.

Francesco Totti e la Roma, storia di un amore senza confini, che potrebbe riservare un nuovo capitolo nel futuro prossimo. L’ex Capitano era uscito allo scoperto pubblicamente sul tema del ritorno alla Roma, come braccio destro di José Mourinho e collante tra tecnico e società. Lo stesso tecnico portoghese ha parlato dell’ipotesi che affascina tanti tifosi romanisti, lo Special One non si è sbilanciato ufficialmente, ma ha lanciato nuovi messaggi di stima e segnali alla proprietà Friedkin. In attesa di sviluppi che potrebbero vedere il mai dimenticato Capitano tornare nei quadri dirigenziali della Roma, c’è il blitz a sorpresa di Francesco Totti allo stadio Benito Stirpe.

Francesco Totti allo Stirpe per Frosinone-Sassuolo: occhi sull’ex Roma Volpato

Francesco Totti è stato pizzicato sugli spalti dello stadio Stirpe, in occasione della sfida tra Frosinone e Sassuolo che si sta giocando in questi minuti. L’ex Capitano è in missione sugli spalti, ecco svelato il motivo della presenza sulle tribune dello Stirpe. Totti, insieme al figlio Cristian, sono stati fotografati in tribuna nello stadio ciociaro dalla giornalista Sofia Oranges, di Tv Play.

Il figlio dell’ex numero 10 è passato proprio al Frosinone dalla Roma ma non è questa la sola ragione della presenza di Totti allo Stirpe. L’ex Capitano ha un ottimo rapporto con il patron della squadra Ciociaria, oltre che con mister Di Francesco. Infine, secondo quanto evidenzia il sito del ‘corriere dello sport, Totti vuole vedere da vicino Cristian Volpato, giovane attaccante venduto dalla Roma al Sassuolo. Il calciatore è infatti assistito dall’ ex numero dieci giallorosso.