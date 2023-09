Voti Roma-Empoli 7-0: Dybala show, Lukaku fa sognare

Voti Roma-Empoli 7-0: Dybala illumina, doppietta e traversa. Lukaku segna e fa sognare. Giallorossi straripanti

Prima vittoria in campionato per la Roma di Mourinho, che adesso tra Europa League e campionato è attesa da tre trasferte. Vabbè, da domani si penserà a lavorare su questo, per il momento ci si gode la serata, con un Dybala strepitoso, un Kristensen che sembra essere un giocatore vero a differenza di quanto visto nelle prime uscite, e con un Lukaku che apre spazi per i compagni. Quello che serve. Oltre al gol ovviamente, arrivato alla fine e che ha fatto esplodere l’Olimpico.

La Roma il match lo ha messo subito in discesa e poi ha continuato a premere col piede sull’acceleratore. Come fanno le grandi squadre che non si fermano mai. Unica nota negativa? I due legni colpiti anche stasera con Paredes direttamente da calcio d’angolo e con la Joya su calcio di punizione. Dopo quattro giornate sono già cinque quelli centrati, diciamo che la fortuna non gira come servirebbe.

Voti Roma-Empoli, i voti

Una serata comunque da Roma, come non si vedeva da tanto tempo. L’Empoli onestamente è stato poca cosa e rimane così all’ultimo posto in classifica con zero punti. Forse dopo la sosta un appuntamento così soft era quello che serviva ai giallorossi: vincere aiuta a vincere, a mettere dentro il corpo energie positive, a crescere sotto tanti aspetti. Insomma, una vittoria che potrebbe rivelarsi salutare, mai in discussione, con una bellissima prestazione. Ed è ovvio che questa squadra può e deve solamente crescere.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 7, Llorente 6,5, Ndicka 7; Kristensen 7, Paredes 7 (75′ Pagano sv), Cristante 7,5, Renato Sanches 7,5 (46′ Bove 6,5), Spinazzola 6,5 (86′ El Shaarawy sv); Dybala 8,5 (63′ Belotti 6,5) Lukaku 7.