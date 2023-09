Pellegrini sfida Mourinho: Pinto avvisato

Pellegrini sfida Mourinho: in difesa la Roma sogna il colpo dal Chelsea, ma dalla Spagna parlano di un inserimento del Betis. Ecco la novità

Ieri è arrivata la prima vittoria in stagione per la Roma: un sette a zero contro l’Empoli che ha messo pure a serio rischio la panchina di Zanetti, in odore di esonero. Mourinho a fine match ha parlato di un risultato esagerato, non cercato, “cose che succedono” ha spiegato lo Special One, che ha parlato pure della gestione delle energie.

Gli impegni saranno molteplici nel corso di questa stagione, impegni non solo in Italia ma anche in Europa, con il debutto in Europa League previsto per giovedì. Mou ha anche spiegato la situazione dei centrali, sottolineando come al momento siano solamente 3 quelli disponibili: Smalling e Kumbulla infatti sono fuori e non sappiamo se l’inglese sarà disponibile per giovedì. Vedremo. In ogni caso, soprattutto nella missione londinese per prendere Lukaku, si è parlato anche di un altro elemento del Chelsea che sembrava in uscita e che invece è rimasto ancorato ai Blues. Ma Pochettino non lo prenderà in considerazione.

Pellegrini sfida Mourinho, il Betis su Sarr

Il nome è quello di Malanga Sarr, accostato alla Roma proprio in quei giorni. Non sappiamo se Pinto ha intavolato una vera e propria trattativa, di certo un centrale alla Roma serviva – e serve – soprattutto per la scelta ormai consolidata di Mourinho di giocare a tre dietro. Una pista che potrebbe tornare in auge a gennaio, nella prossima sessione di mercato.

Occhio però a quelle che potrebbero essere le potenziali concorrenti della Roma: in Spagna infatti, secondo quanto riportato da todofichajes.com, ci potrebbe essere l’inserimento del Betis di Pellegrini che negli ultimi giorni di mercato ha perso Luiz Felipe, ex Lazio, andato in Arabia, lasciando un buco nel pacchetto arretrato degli andalusi. Un buco che vorrebbero coprire appunto con Sarr.