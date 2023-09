‘Scelto’ Conte come nuovo allenatore: “Tutti felici”

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco. L’ultimo annuncio ai microfoni di TV PLAY riapre il caso. Ecco cosa sta succedendo.

Tra gli allenatori attualmente liberi, il profilo di Antonio Conte è tra quelli che maggiormente stuzzicano le fantasie le tifoserie di diversi club in giro per l’Europa. Per palmares, certo, ma anche per la capacità di incidere e di dare un’impronta chiara alle squadre che allena.

Sorprende fino ad un certo punto che, all’indomani della rovinosa sconfitta nel derby, diversi sostenitori del Milan abbiano pensato proprio a Conte come ipotetico sostituto di Pioli, del quale sono state criticate non poche scelte di formazioni. Al momento il binomio Conte-Milan è solo ed esclusivamente una suggestione social e nulla più. Tuttavia in diverse circostanze il profilo dell’ex allenatore di Juventus ed Inter, accostato anche alla Roma in caso di addio di José Mourinho, è ruotato anche in orbita Milan.

Antonio Conte al Milan: il punto di Intrieri a TV PLAY

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Tv Play, l’amministratore delegato di AeroItalia e grande tifoso milanista Gaetano Intrieri ha toccato anche la questione Conte, esternando il suo punto di vista in merito ad un possibile (al momento solo suggestivo) approdo dell’ex Tottenham sulla panchina del Milan.

Ecco quanto riferito da Intrieri: “Conte? Mi piacerebbe vederlo al posto di Pioli. Credo che si trovi nei pensieri di molti milanisti e ne farebbe felici tanti. Ha dimostrato di essere in grado di ottenere il meglio. Pioli? Penso che qualcosa sia successo già a partire dalla sfida con la Roma della scorsa stagione. Sabato comunque è stato un macello, siamo stati presi a pallonate: non ci hanno capito niente.”