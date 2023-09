Serie A, primo esonero: “Riflessioni in corso”, ha le ore contate

Ore contate e primo esonero in Serie A: annuncio ufficiale e riflessioni in corso. Ecco quello che potrebbe succedere

La prima panchina di Serie A trema dopo 4 giornate. Sì, è proprio quella dell’Empoli che ieri sera ha preso sette gol da una Roma straripante. Se Mourinho dopo il match, oltre ad attaccare la Lega per il calendario, ha chiaramente detto che il risultato succede, e non era cercato, non era dello stesso avviso il direttore sportivo dei toscano Accardi.

“Credo sia doveroso metterci la faccia dopo una prestazione del genere, giusto assumermi le responsabilità quando le cose vanno male. C’è rammarico e dispiacere per i tifosi che sono venuti a sostenerci, lo hanno fatto fino all’ultimo secondo, il primo pensiero va a loro” ha detto inizialmente ai microfoni di Dazn, prima di annunciare che queste ore saranno fondamentali per conoscere il futuro dell’allenatore. Ah, l’Empoli, nel prossimo match, affronterà l’Inter, forse la squadra più in forma del campionato. Dopo 4 giornate i punti in classifica sono zero, così come quelli segnati.

Ore contate e primo esonero, Zanetti rischia

Poi, a specifica domanda su quello che potrebbe essere il futuro di Zanetti, Accardi ha risposto in questo modo: “Credo che in questo momento la responsabilità non sia solo dell’allenatore ma di tutti, me per primo. Chiaro che ci prenderemo del tempo per delle riflessioni, perché sicuramente qualcosa che non sta andando c’è”.

Un Empoli che è ultimo in classifica e che potrebbe quindi optare per lo scossone. Zanetti è partito male e il fatto anche che ieri sera non abbia parlato è un segnale da tenere in considerazione. Insomma, una situazione esplosiva dopo il risultato di ieri sera. Con Mourinho che è andato quasi a chiedere scusa alla fine del match nel momento di salutare il collega: i due hanno abbandonato insieme il terreno di gioco dell’Olimpico.