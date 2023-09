Sheriff-Roma, le ultime da Trigoria: doppio forfait

Sheriff-Roma, giovedì i giallorossi affrontano – senza Mourinho in panchina – la prima trasferta europea della stagione. Si va verso il doppio forfait

Non c’è tempo di respirare e sarà così almeno per un altro poco di tempo. Dopo la vittoria di ieri sera contro l’Empoli la Roma si ritroverà domani mattina a Trigoria per preparare la gara di Europa League contro lo Sheriff in programma giovedì, in trasferta. Poi la Roma giocherà di nuovo domenica sera sul campo del Torino, e Mourinho ieri ha anche mandato una frecciata alla Lega per questa decisione.

Vabbè, il calendario purtroppo è fatto e non si può cambiare nulla. Il pensiero di Mou è quello di preparare al meglio il match per partire con il piede giusto anche se il tecnico portoghese per le prime quattro uscite non ci sarà, vista la squalifica.

Sheriff-Roma, le ultime da Trigoria

Nella mente del tecnico un poco di turnover ci potrebbe essere, ma non più di tanto. Anche perché si va verso quello che è un doppio forfait con Aouar e Smalling che non ce la dovrebbero fare. Del difensore inglese si sapeva, l’algerino invece è andato in tribuna a scopo precauzionale dopo i problemi che lo avevano costretto a chiedere il cambio contro il Milan. Secondo formaroma.info le possibilità di vederli disponibili sono poche.

Discorso diverso invece per capitan Lorenzo Pellegrini: lui potrebbe essere a disposizione del tecnico per magari dare riposo a Renato Sanches che dopo un primo tempo giocato alla grande e con il risultato in cassaforte è stato risparmiato da Mou. Insomma, queste sono le ultime notizie che arrivano da Trigoria. In attesa di saperne di più nei giorni precedenti al match.