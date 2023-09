Totti e il “soprammobile”: Roma, Sabatini avvisa i Friedkin

Totti ha parlato di recente di un suo possibile ritorno in società, sull’argomento è intervenuto anche Walter Sabatini ai microfoni di TvPlay

Walter Sabatini è stato uno dei migliori ds della storia recente della Roma, grazie alle sue conoscenze in ambito calcistico è infatti riuscito a portare nella capitale calciatori di spessore, ma anche molte meteore, che non sono poi riuscite ad incidere in prima squadra.

Alisson, Salah, Dzeko, Manolas, sono solo alcuni dei grandi nomi che l’ex ds giallorosso è riuscito ad ingaggiare, calciatori che poi sono stati spesso rivenduti a peso d’oro e che hanno permesso alla società d’incassare cifre record, come ad esempio quella del portiere brasiliano che il club ha venduto al Liverpool per quasi 80 milioni di euro.

Negli ultimi anni la società si è ritrovata in una situazione economica delicata anche perché dal suo addio cessioni del genere non si sono più registrate, e anche questo ha posto la società in un momento particolare in cui h avuto anche problemi con la Uefa. Di recente l’ex ds ha detto la sua anche sul possibile ritorno in società di Francesco Totti, e del possibile ruolo che una figura come lui dovrebbe ricoprire all’interno della Roma.

Totti e il “soprammobile”: Sabatini mette in guardia i Friedkin

L’ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di TvPlay e nel corso dell’intervista ha toccato diverse tematiche, parlando dell’attuale situazione del Napoli e delle difficoltà che il nuovo tecnico Rudy Garcia sta riscontrando, ma anche di un possibile ritorno nella capitale di Francesco Totti, e del possibile ruolo che meriterebbe nella Roma.

“Totti è sicuramente un riferimento per la Roma, ma deve avere un ruolo operativo, non per fare il soprammobile. Deve fare una sorta di direttore sportivo, anche se c’è Tiago Pinto che è molto migliorato. Lo vedrei molto bene, magari con un ruolo consultivo per tutti. Non conosco i Friedkin perché non parlano mai, ma conoscono Totti e mi sembra abbiano le idee chiare”.

Un eventuale ritorno nella capitale per uno storico capitano come lui merita un posto adeguato e non solo di figura, motivo che ha portato al suo addio ai tempi della presidenza Pallotta.