Totti e Mourinho insieme alla Roma: “È una vecchia volpe”

Totti e Mourinho insieme alla Roma, l’annuncio in diretta che lascia i tifosi con il fiato sospeso: “È una vecchia volpe”

Dopo un inizio di stagione piuttosto deludente, in cui gli uomini di Mourinho non sono riusciti a centrare la vittoria nei primi tre turni, contro Salernitana, Verona e Milan, sono finalmente arrivati i primi tre punti. La sosta non poteva arrivare in un momento migliore, concedendo ai calciatori il tempo per schiarirsi le idee, dando la possibilità anche agli infortunati di tornare in condizione.

Contro l’Empoli lo Specil One ha avuto finalmente a disposizione gli elementi migliori della rosa, seppur perdendo Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini tornavano infatti tra i titolari Renato Sanches ed il tandem d’attacco Dybala Lukaku, dimostrando un’intesa che fa ben sperare i tifosi romanisti.

Adesso sarà importante mantenere la concentrazione e riuscire ad incastrare qualche risultato utile consecutivo, in modo tale da recuperare terreno per la conquista del quarto posto. Sul fronte societario invece si susseguono continui aggiornamenti riguardo un possibile ritorno in società dell’ex numero 10 giallorosso Francesco Totti, sull’argomento si è espresso anche un noto tifoso romanista, ovvero Davide Moscardelli.

Totti e Mourinho, futuro a Roma insieme? “È una vecchia volpe”

Il possibile ritorno di Francesco Totti in giallorosso è uno dei temi caldi nella capitale e non solo. L’ultima esperienza in società dell’ex numero 10 giallorosso non è andata come sperava, e per diverse ragioni si è arrivata alla definitiva rottura con la precedente proprietà.

Durante la diretta ai microfoni di TvPlay sono intervenuti diversi volti noti del mondo del calcio, tra cui Walter Sabatini e Davide Moscardelli, ed entrambi hanno parlato di un suo possibile ritorno. Moscardelli è un grande tifosi della Roma, e quando è stato interpellato sull’argomento non ha potuto non sottolineare l’utilità che avrebbe una figura come lui, lasciandosi scappare anche una leggera frecciatina relativa alla gestione Pallotta:

Ritorno di Totti? Non lo so se sia possibile, sarebbe una bella cosa soprattutto per come era finita. E’ passato del tempo, potrebbe essere ancora molto utile alla Roma. Si sa quanto ci tenga a questa squadra… Mourinho lo accoglierebbe volentieri perché è una vecchia volpe”.