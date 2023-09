Assoluzione UFFICIALE: “Doping involontario”

Doping in Serie A, assoluzione ufficiale confermata da TAS. L’assunzione è stata riconosciuta come non volontaria: ecco tutti i dettagli.

Il tema del doping è tornato di stretta attualità in Serie A. La scorsa settimana ha destato scalpore la positività al testosterone di Paul Pogba in casa Juventus. Il calciatore francese è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping ed ora rischia una lunga squalifica, la positività del transalpino è stata riscontrata in occasione del debutto stagionale dei bianconeri, in casa dell’Udinese. Nel frattempo il TAS di Losanna ha assolto ufficialmente un altro protagonista del campionato italiano.

In attesa di sviluppi sulla vicenda Paul Pogba, il TAS di Losanna conferma la decisione della giustizia italiana nei confronti di José Luis Palomino. Il difensore argentino dell’Atalanta venne trovato positivo al nandrolone nel luglio dello scorso anno. In seguito venne reintegrato in rosa grazie all’assoluzione del Tribunale Nazionale Antidoping per ‘assunzione involontaria’, avvenuta a novembre del 2022. Assoluzione confermata ufficialmente anche dal Tribunale svizzero, che ha confermato l’innocenza del calciatore bergamasco.

Doping in Serie A, assoluzione ufficiale per Palomino: ‘Assunzione involontaria’

Il Tas di Losanna era stato interpellato in ricorso dall’Agenzia antidoping italiana, la Nado Italia, che si è vista respinta la propria richiesta in queste ore. Per il difensore classe ’90 si chiude una vicenda che lo ha visto fuori dai campi da ormai diversi mesi.

Se l’incubo doping si chiude per l’argentino resta apertissima la vicenda che coinvolge Paul Pogba. Il francese è in attesa di svolgere le controanalisi dopo la positività riscontrata. I risultati, qualora dovessero confermare la positività dell’ex Manchester United, potrebbero portare il transalpino ad una lunga squalifica. Non è da escludere che il periodo fuori dai campi per il centrocampista della Juventus possa arrivare dai due fino ai quattro anni di durata.