Calciomercato Roma, c’è la firma sul rinnovo del contratto il primo da professionista. I giallorossi guardano al futuro

Con il calciomercato – almeno ufficialmente – fermo, sono altri gli obiettivi adesso nei vari club. Uno di questi è senza dubbio cercare di far mettere nero su bianco a tutti quei giocatori che sono in scadenza, oppure cercare di trattare i rinnovi di quelli che vicini alla scadenza non sono ma che potrebbero presto diventarlo.

In casa Roma non si pensa comunque solamente alla Prima Squadra, ma anche alle giovanili, con un rinnovo arrivato proprio in queste ore con tanto di foto pubblicata sul proprio profilo Twitter da Nicolà Schira. Sì, manca l’annuncio ufficiale della Roma, però è cosa fatta: a prolungare il proprio contratto è stato, fino al prossimo 30 giugno del 20026, Alessandro Di Nunzio, classe 2007.

Calciomercato Roma, primo contratto per Di Nunzio

Per Di Nunzio, così come riportato da Gazzetta Regionale, si tratta del primo contratto da professionista. Un classe 2007 che verrà impiegato sotto età con l’Under 18 giallorossa e che lo scorso anno ha vinto il titolo di campione d’Italia con l’Under 16 giallorossa.

Non dovrebbe essere l’ultimo rinnovo in casa Roma per quanto riguarda i giovani, che tante soddisfazioni stanno dando alla società. Nei giorni scorsi infatti c’è stata pure la firma di Marco Litti, in questo caso parliamo di un ragazzo del 2006 anche lui alla sua prima sigla da professionista. Insomma, la Roma guarda al futuro com’è giusto che sia, visto che anche Mourinho sta dando una mano sotto questo aspetto lanciando in prima squadra diversi elementi.