Fuori dalle Coppe: mazzata UFFICIALE Uefa

L’annuncio ufficiale di Ceferin chiude definitivamente la porta all’ipotesi. Ecco quanto dichiarato dal presidente dell’UEFA.

Archiviato il largo successo ottenuto in campionato contro l’Empoli, la Roma di José Mourinho da oggi si comincerà a preparare la sfida di Europa League contro lo Sheriff. Gara molto importante che segnerà l’esordio in Europa della compagine di José Mourinho, alla ricerca di ulteriori conferme dopo l’ottima prova di domenica scorsa.

A proposito di Europa, da non trascurare il contenuto delle ultime dichiarazioni rilasciate da Ceferin al sito sloveno N1. Tanti gli argomenti toccati dal numero uno UEFA, che ha risposto anche alle questione legata al possibile approdo dei club sauditi nelle competizioni europee. Ecco quanto dichiarato da Ceferin sull’argomento:

“Offerte dall’Arabia Saudita? No, si parla del desiderio dell’Arabia Saudita di ospitare la finale di Champions o addirittura di far disputare le loro squadre in Champions League, ma queste notizie mi arrivano sempre attraverso intermediari. Personalmente, non mi è stato proposto ancora nulla. Il fatto che staremmo discutendo di queste cose è assolutamente una sciocchezza. La Champions si giocherà in Europa e vi parteciperanno paesi membri dell’UEFA. Sotto questo punto di vista, non abbiamo mai discusso di altre possibilità”.

Ceferin dice no all’Arabia Saudita: “La loro parabola avrà una durata breve”

Ceferin ha poi passato in rassegna quella che, secondo lui, sarà un vero e proprio fuoco di paglia. Nell’ottica del presidente dell’UEFA, infatti, il mercato veicolato dai club sauditi rappresenterebbe un approccio sbagliato allo sviluppo del calcio:

“Arabia? Credo che la parabola del club sauditi possa avere una durata breve. A più riprese ho rimarcato il fatto che, secondo me, si tratta di un approccio sbagliato allo sviluppo del calcio. Portare calciatori che in Europa hanno praticamente concluso la loro carriera non fa progredire il calcio. Nei nostri provvedimenti non baderò a nessun’altra lega.”