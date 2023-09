Grande ritorno e addio Mourinho: decisione presa

Mourinho al posto di Ancelotti e nuova panchina al Real Madrid, la strada pare segnata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante le questioni in grado di infiammare l’attenzione in casa Roma nel corso delle ultime settimane, alla luce delle difficoltà vissute dagli uomini di Mourinho nella primissima parentesi di campionato e delle consequenziali discussioni e paure nate dopo aver visto Pellegrini e colleghi chiosare l’iniziale trittico di impegni con un solo punto in classifica.

In tanti hanno iniziato a porsi domande soprattutto relativamente alle capacità dei nuovi arrivati e il rendimento fisico, oltre che tattico-tecnico, di chi fosse stato individuato da Tiago Pinto e colleghi come rinforzi da mettere nelle mani dello Special One. Alle difficoltà suddette, infatti, si erano aggiunte anche sfortunate vicende di natura fisica che, come nel caso di Aouar e Renato Sanches, parevano poter denunciare per l’ennesima volta la storica problematica infortuni in casa Roma.

A far tornare il sereno, parzialmente, ci ha pensato il rotondo risultato contro l’Empoli, in grado di consegnare ai giallorossi i primi tre punti della stagione, rasserenando altresì un Mourinho che, in un modo o nell’altro, pare destinato ad essere ancora al centro dell’attenzione anche nel corso di questa stagione.

Mourinho al Real Madrid dopo Ancelotti, la decisione di Florentino Perez: tre ex in corsa

Al di là dell’istrionismo del personaggio e delle difficoltà vissute dalla Roma fino a qualche giorno fa, hanno generato discussioni soprattutto le attuali situazioni contrattuali leganti il portoghese ai giallorossi.

Dopo più di due anni all’ombra del Colosseo, Mourinho è infatti entrato nell’ultimo anno di contratto con il club dei Friedkin e le indicazioni provenienti dal campo nel prossimo periodo potrebbero, forse, avere ingerenze anche sugli eventuali discorsi relativi al proseguimento di un rapporto sereno e a dir poco voluto da buona parte della piazza capitolina.

L’attuale situazione contrattuale, unitamente all’importanza di un nome destinato ad echeggiare a lungo nelle storie di questo sport, non può che catalizzare, però, anche ipotesi e suggestivi scenari per i prossimi mesi. A tal proposito, non sfugga quanto riferito da Alvaro Romeo, nel corso della trasmissione The Totally Football Show del The Athletic.

Durante la suddetta, infatti, Romeo ha evidenziato come Raul Gonzalez e Xabi Alonso siano i favoriti di Florentino Perez per subentrare a Carlo Ancelotti, destinato a salutare le Merengues nel giugno 2024. Oltre ai due grandi ex, lo stesso Mourinho potrebbe suggestionare un importante gran ritorno, come affermato dalla medesima fonte.

Florentino Perez continua, infatti, ad ammirare lo Special One e non chiuderebbe aprioristicamente di fronte ad uno scenario di ritorno a sorpresa dopo undici anni.