Infortunio e cambio immediato, tegola Sarri in Champions League

Infortunio in Champions e tegola Sarri, cambio immediato dopo il contrasto di gioco. Ecco cosa è successo.

Dopo il congedo di due settimane per la pausa delle Nazionali, la stagione è entrata finalmente nel vivo, come emerso dalla ripresa di un campionato caratterizzato in questa fase dalla presenza di numerosi e ravvicinati impegni. Ne sa qualcosa la stessa squadra di Mourinho, reduce dalla prima vittoria della nuova stagione, arrivata al termine di un infelice trittico che aveva visto Cristante e colleghi soccombere con Milan e Verona.

Il punto ottenuto grazie alla doppietta di Belotti nella prima di campionato rappresentava sicuramente un bottino misuro, implementato domenica scorsa proprio grazie alla rotondissima imposizione sull’Empoli di Zanetti, esonerato qualche ora dopo la debacle dell’Olimpico che ha confermato ulteriormente le problematiche della compagine toscana. Non solo Serie A, però, dal momento che la ripresa del campionato ha rappresentato la catalisi ad un periodo ricco di eventi anche in campo europeo, dai quali arrivano informazioni e aggiornamenti di non trascurabile importanza.

Tegola Champions per Sarri, Pellegrini sostituito per infortunio

In attesa dell’inizio dell’Europa League, che vedrà la Roma di Mourinho affrontare in trasferta lo Sheriff dopodomani, due italiane hanno cominciato il proprio percorso in Champions. Il Milan di Pioli, reduce dallo scacco pesantissimo al Derby, non è andato oltre lo 0-0 con il Newcastle, mentre la Lazio di Sarri ha chiosato la prima frazione di gioco in svantaggio di una rete, causata dalla deviazione di Kamada.

A complicare le cose per i biancocelesti è stato però l’infortunio di Luca Pellegrini, che ha in questi anni accusato non poche problematiche legamentose, come si ricorderà anche dall’infortunio al ginocchio rimediato ai tempi della Roma. Il laterale è uscito circa quindici minuti prima del fischio finale di gara in seguito ad un contrasto di gioco che lo ha costretto al forfait.

Rientrato sconsolato e triste negli spogliatoi, dopo aver lasciato il posto a Lazzari, Pellegrini parrebbe essere andato incontro ad un infortunio che, stando anche alle immagini, riguarda proprio il ginocchio. Seguiranno aggiornamenti.