Rinnovo biennale: Conte bruciato

Rinnovo biennale e Conte bruciato: l’indiscrezione arriva dalla Spagna e si intreccia non solo con il tecnico italiano ma anche con il futuro di Mourinho

Nel giorno del debutto in Champions League della sua squadra, dalla Spagna – in particolare da parte de El Chiringuito – arriva la notizia che potrebbe stravolgere le carte in tavola. E la notizia è questa: l’Atletico Madrid avrebbe in mente di proporre a Diego Simeone un rinnovo biennale del suo contratto.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di quello che sarebbe potuto essere un interesse dei Colchoneros verso Antonio Conte: l’ex Tottenham dopo aver salutato gli Spurs è fermo, in attesa della chiamata giusta, e tra le varie opzioni si è parlato pure della Roma qualora non dovessero andare bene le cose con Mourinho. E, intendiamoci: non dovessero andare bene parliamo del rinnovo del tecnico portoghese che ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. E di incontri, almeno per il momento, non ce ne sarebbero stati. Usiamo il condizionale perché a galla non sono venute notizie sotto questo aspetto, ma è altrettanto vero che i Friedkin nemmeno nel momento in cui hanno preso lo Special One avevano fatto trapelare nulla.

Rinnovo biennale, Conte resta libero

Insomma, col rinnovo biennale di Simeone – si parla pure di un incontro fissato o che l’Atletico Madrid vorrebbe fissare durante la pausa di ottobre – Antonio Conte resterebbe libero sul mercato. E potrebbe essere, per quanto detto prima, un nome per la Roma qualora Mou non trovasse un accordo con il club per rimanere sulla panchina giallorossa.

Discorsi questi che comunque, dentro le segrete stanze di Trigoria, verranno affrontati a tempo debito e quando ci sarà chiarezza su quello che sarà il cammino della truppa capitolina sia in campionato che in Europa League, dove la Roma debutterà giovedì in trasferta.