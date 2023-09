Riunione con l’ex Milan: Pinto l’ha incontrato all’Olimpico

Roma, riunione con l’ex Milan per Tiago Pinto che lo ha incontrato nella pancia dell’Olimpico. Ecco con chi ha parlato il gm giallorosso

I due sono amici, e Tiago Pinto a quanto pare lo stima e pure molto. Quindi un incontro ci può stare, senza dubbio, ma è ovvio che quando dall’altra parte c’è un interlocutore importante, addentrato profondamente anche lui nel mondo del pallone, allora è normale pensare che si sia parlato di quello che è il tema principale: il calcio, appunto.

Domenica sera all’Olimpico non c’era solamente e giustamente Tiago Pinto insieme a quelli che sono i suoi più stretti collaboratori, ma anche Massara, ex direttore sportivo del Milan che come ricorderete dallo scorso mese di giugno è uscito dall’organigramma societario dei rossoneri. Un lungo colloquio spiega questa mattina il Corriere dello Sport in edicola, non rivelando, ovviamente, i dettagli di quello che i due si sono detti. Rimangono cose segrete, non c’è dubbio.

Roma, Pinto ha incontrato Massara

Un incontro di cortesia, sicuramente. Chissà, magari è uscito fuori anche qualche nome da tenere sotto osservazione da parte della Roma. Queste ovviamente sono solo ed esclusivamente supposizioni e niente più, quello che rimane è il faccia a faccia, amichevole, tra due persone che si stimano che però fa notizia. Non si può mettere in discussione questa cosa.

Insomma Pinto e Massara hanno parlato a lungo, due dirigenti giovani che hanno dimostrato di sapere fare il proprio mestiere e che hanno piazzato nel corso di questi anni anche dei colpi importanti rispettivamente a Roma e Milano. Indizi di una collaborazione futura? Chissà, nel calcio davvero può succedere di tutto.