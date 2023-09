Serie A, fatto fuori dalla Roma: ora è UFFICIALE

Esonero ufficiale, è arrivata anche la nota del club che ha deciso per questo scossone. Deciso già il sostituto

Zanetti non è più l’allenatore dell’Empoli. Il tecnico dei toscani paga a carissimo prezzo la scoppola presa contro la Roma all’Olimpico domenica sera. Era nell’aria, già nei minuti successivi al match perché le parole del direttore sportivo Accardi lasciavano pochissimo spazio alle interpretazioni, adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità.

“Empoli Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paolo Zanetti ed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e Fabio Trentin. A mister Zanetti, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla salvezza, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.

Esonero ufficiale, erede scelto

Al suo posto, così come vi abbiamo raccontato anche questa mattina, dovrebbe arrivare Andreazzoli, l’ex Roma, che ha già guidato l’Empoli nel corso della sua carriera. Ad un certo punto, ma per poco tempo, si è pure parlato di Nicolato, ex selezionatore dell’Under 21, ma presto questa pista è stata superata dall’idea di affidare la panchina ad un tecnico che conosce molto bene l’ambiente.

Si attende insomma anche quest’altro annuncio ufficiale da parte dell’Empoli – che alla prossima sarà impegnata contro l’Inter – che non dovrebbe tardare ad arrivare visto che già è martedì e che nel fine settimana si torna in campo. Andreazzoli quindi dovrebbe essere il prossimo allenatore, a meno di clamorosi, ma anche inaspettati, colpi di scena.