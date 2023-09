Calciomercato Roma, c’è il piano per tenere Lukaku

Calciomercato Roma, domani i giallorossi fanno il proprio esordio in Europa League con l’obiettivo di arrivare in fondo. C’è anche il piano per Lukaku

Domani è il giorno del debutto in Europa League per la Roma. Contro lo Sheriff Mourinho varerà un ampio turnover perché nei prossimi 9 giorni saranno tre le trasferta da affrontare: sì, perché poi si va a Torino e poi c’è il Genoa in Serie A, tutto nello spazio di poco tempo e servono le energie di tutti.

Uno che però domani sera potrebbe giocare è Romelu Lukaku, che non avrà al suo fianco Dybala. Il belga, che fisicamente è a posto, è stato il colpo più importante del mercato giallorosso. Arrivato in prestito dal Chelsea, i Blues hanno anche messo un prezzo al suo cartellino: 40milioni di euro o poco più. Tantissimi soldi, che la Roma però potrebbe vedere entrare nelle proprie casse in questo modo. Ecco il piano per farlo rimanere a Trigoria.

Calciomercato Roma, i soldi dall’Europa

Vincere l’Europa League, spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, permetterebbe al club di Friedkin di incassare la bellezza di 43milioni di euro, soldi che potrebbero essere investiti appunto per prendere il centravanti belga in maniera definitiva. Ma come potrebbero arrivare questi denari? Ecco spiegato.

La Roma ha assicurati infatti 3,63milioni per la partecipazione al girone più 3,97 per il ranking storico e in più c’è il market pool che la passata stagione portò 3,7milioni e quest’anno si potrebbe aggirare intorno ai 4. Poi sempre dalla prima fase possono 3,78 milioni (630.000 euro a vittoria, 210.000 a pareggio), più ulteriori 1,1 per la sua vittoria o 550 mila per il secondo posto (a cui aggiungere 500 mila euro per l’eventuale spareggio). La strada fino alla finale vorrebbe dire 11,4milioni di euro e in più ci sono gli incassi che considerando il tutto potrebbe regalare anche una cifra simile a quest’ultima. Il totale fa appunto 43milioni. Ecco, i soldi per Lukaku.