Calciomercato Roma, sostituto immediato dalla Juve: incontro fissato

Calciomercato Roma, rinforzo immediato dalla Juventus. Contatti nei prossimi giorni e strategia chiara, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La vittoria capitolina contro l’Empoli, costata la panchina a mister Zanetti, ha sicuramente permesso di lenire le preoccupazioni in casa Roma, laddove si respirava non poca apprensione per il miserrimo bottino ottenuto nelle prime tre giornate di campionato, dopo le quali Pellegrini e colleghi potevano vantare un solo punto in classifica.

L’imposizione sulla compagine toscana, nelle speranze dei tifosi e nelle volontà degli addetti ai lavori, deve divenire catalisi ad un percorso di ripresa, alla luce dei tanti impegni che attendono la Roma in queste settimane e che obbligano la squadra di Mourinho a mantenere vigile ed elevata l’attenzione per ben onorare il percorso in campo continentale ed europeo, in una stagione che si appresta ad essere non poco importante anche per le valutazioni da condurre per l’apparecchiamento dei prossimi anni.

Calciomercato Roma, Perin al posto di Rui Patricio: incontro con Lucci in arrivo

Numerose, infatti, le questioni che attendono di essere valutate ai piani alti di Trigoria, dove c’è consapevolezza di essere nel corso di un anno che condurrà alle scadenze contrattuali non solo di diversi giocatori ma anche di dirigenti e di mister Mourinho, il cui futuro potrebbe dipendere proprio anche dalle sentenze che arriveranno in questa parentesi finale del primo contratto sottoscritto con i Friedkin.

Restando alle questioni di campo, a generare qualche attenzione risulta essere già la posizione di Rui Patricio, apparso attento nelle poche occasioni pericolose generate dall’Empoli ma reduce da un periodo tutt’altro che brillantissimo. In scadenza nel 2024, potrebbe salutare la Roma a fine anno, proprio mentre il club ne valuta eventuali sostituti. Tra questi, secondo Calciomercatoweb.it potrebbe esserci anche Mattia Perin.

Serenamente posto alle spalle di Szczesny, l’ex Genoa ha il contratto in scadenza nel 2025 e nei prossimi giorni sono previsti incontri per discutere dell’attuale situazione con l’agente Lucci. Eventuali inserimenti e ingerenze della Roma non possono essere escluse aprioristicamente.