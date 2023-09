Infortunio al crociato e intervento immediato per il bianconero, arriva il comunicato UFFICIALE: ecco cosa è successo.

La ripresa della stagione ha permesso finalmente di entrare nel vivo di un campionato iniziato in salita per la Roma di Mourinho, reduce dalla prima vittoria domenica scorsa e adesso attesa da un corpo di impegni che vedrà i giallorossi affrontare plurimi e ravvicinati ostacoli sia in campo italiano che internazionale.

Questo a partire già da domani quando, in una trasferta non proprio comoda, Lukaku e colleghi affronteranno lo Sheriff per l’esordio in Europa League, a pochi mesi di distanza da quella finale di Budapest, conclusa, come detto quest’oggi dallo stesso Mourinho, non da sconfitti. Fondamentale sarà la capacità gestionale dello Special One, ben consapevole di dover trovare il giusto equilibrio al fine di centellinare le energie e le risorse degli elementi a sua disposizione.

Queste prime settimane stagionali, infatti, hanno dimostrato già alcune fragilità, come emerso dallo stop di Pellegrini e quello di un Aouar tornato solo in questi giorni a disposizione, dopo Roma-Milan. Sfortune fisiche hanno però interessato in questa parentesi anche diverse squadre italiane, tra cui lo stesso Milan e il Napoli.

Infortunio al crociato e operazione immediata, UFFICIALE: le condizioni di Ebosse

Queste ultime hanno vissuto qualche preoccupazione in questa settimana di impegni di Champions League: se per i rossoneri a fare paura erano state le condizioni di Maignan e Loftus Cheek, in queste ore i campioni di Italia si sono visti costretti a sostituire Rrhamani dopo solo 13 minuti di gioco nella trasferta con il Braga.

A fare rumore è però stato in serata il comunicato dell’Udinese, che ha annunciato in una nota ufficiale l’infortunio al crociato per Enzo Ebosse, subentrato nella gara col Cagliari all’infortunio Kabasele, salvo poi restare negli spogliatoi all’intervallo per un dolore avvertito durante la prima frazione di gara. Le sue condizioni non avevano destato importantissime preoccupazioni, a differenza di quanto poi emerso dall’annuncio del club in queste ore.

Per il giocatore dell’Udinese, infatti, si è riscontrata una lesione al legamento crociato al ginocchio destro, che lo terrà fuori per non poco tempo, costringendolo con ogni probabilità al forfait anche con la stessa Roma, che ospiterà la rosa di Sottil il prossimo 26 ottobre. Questo il comunicato della società.

“Udinese Calcio comunica che, all’esito di esami approfonditi e di un consulto effettuato in data odierna con il Professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è stata evidenziata per il calciatore Enzo Ebosse la lesione del legamento crociato del ginocchio destro.

Il giocatore è stato operato questo pomeriggio presso la clinica romana e l’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo. Tutta la famiglia bianconera manda un grande abbraccio ad Enzo. Ti aspettiamo più forte di prima!“.