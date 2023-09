“Lukaku mi ha sorpreso”: la frecciata dell’ex giallorosso

L’attaccante del Fenerbahçe, che ha giocato anche nella Roma, ha parlato del passaggio del belga in giallorosso in questo calciomercato

Il passaggio di Lukaku dal Chelsea alla Roma è stato uno dei movimenti più discussi di tutto il calciomercato estivo italiano. L’approdo dell’attaccante belga è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi giallorossi, che aspettavano solo il suo arrivo per migliorare la squadra. Quelli delle altre squadre, in particolare Inter e Juventus, non hanno gradito questo movimento e anzi, hanno criticato la scelta.

I nerazzurri sono quelli che ci sono rimasti più male di tutti visto che a inizio finestra di calciomercato, l’ex Chelsea era destinato a tornare a Milano. durante i colloqui con Marotta, però, è emerso come il classe 1993 avesse avviato contatti sotto banco con la Juventus e stesse trattando con loro un possibile trasferimento. Un gesto che è stato percepito come un tradimento nella sponda nerazzurra di Milano, che ha gridato allo scandalo.

I bianconeri, poi, non hanno preso il trentenne perché contavano di vendere Vlahovic proprio al Chelsea. L’attaccante serbo, infatti, avrebbe garantito un’entrata di livello oltre che un risparmio sul monte ingaggi che avrebbe permesso di mettere sotto contratto Lukaku. Della cessione dell’ex Fiorentina però non si è fatto più nulla e Romelu è poi finito in giallorosso.

Calciomercato Roma, Dzeko contro Lukaku: “Sono rimasto sorpreso”

Proprio del trasferimento dell’attaccante ne ha parlato un ex Roma, che ha deciso di lasciare la squadra con sorpresa di tutti i tifosi. Si tratta di Edin Dzeko, che ha preferito abbracciare il progetto dell’Inter, piuttosto che prolungare il suo contratto e rimanere in giallorosso.

Il bosniaco ha parlato a Prime Video proprio del colpo di calciomercato della Roma. Ai microfoni del colosso di vendite, che ormai è diventato anche una presenza importante nel mondo del calcio, ha confessato: “Sarei rimasto molto volentieri all’Inter, stavo benissimo. Vista la scelta su di me pensavo fosse una mossa per dare più fiducia a Lukaku“. Così ha esordito l’ex giallorosso che ha continuato: “Avere un giocatore diciamo importante come me avrebbe potuto dargli fastidio e avrebbe potuto non giocare tutte le partite come titolare. Per questo motivo sono rimasto sorpreso dal fatto che alla fine Romelu non è andato all’Inter“.