Marcos Leonardo, sorpasso e strada segnata: c’è anche Neymar

Sorpasso Marcos Leonardo, strada segnata per il futuro: i numeri non mentono, c’è anche Neymar. Gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni hanno rappresentato un motivo di interesse e discussione nel corso del calciomercato estivo conclusosi tre settimane fa. Come si ricorderà, ai piani alti di Trigoria si era in una prima fase attenzionato soprattutto l’aspetto relativo alle uscite e alla concretizzazione delle giuste plusvalenze che permettessero di raggiungere gli obiettivi finanziari, imposti dal settlement agreement e da quel FFP che ha condotto il modus operandi di Pinto e colleghi soprattutto nel mese di giugno.

Entrati nel mese di luglio, senza perdere di vista la suddetta questione relativa alle uscite, attenzionata nel corso di tutto il trimestre, la dirigenza e la proprietà hanno iniziato ad approfondire con veemenza i vari scenari che permettessero di accontentare Mourinho e consegnare nelle sue mani una squadra più profonda e qualitativa rispetto a quella della passata stagione.

Obiettivo in parte centrato, come riconosciuto dallo stesso mister alla vigilia di Roma-Empoli, quando lo Special One ha attribuito valore alla rosa attuale, al netto di scongiuri relativi alla condizione fisica di diversi elementi.

Marcos Leonardo, 50 reti e sorpasso: podio con Neymar e non solo

Tornando al mercato, va ricordato come uno degli aspetti in grado di generare le maggiori attenzioni tra le fila dirigenziali c’è stato sicuramente quello relativo alla questione centravanti, iniziata già a giugno con l’accostamento di profili come Nzola o Dia e poi proseguita fino all’approdo di Lukaku a fine agosto.

Tra i vari profili, si ricorderà sicuramente anche quello di Marcos Leonardo, presentato dallo stesso Tiago Pinto come un obiettivo di lunga data della proprietà, certamente destinato a non essere perso di vista da un club che ha fatto più di uno sforzo per consegnarlo a Mourinho e superare le diverse e impreviste difficoltà causate dai tanti cambiamenti in casa Santos.

Marcos Leonardo, dal proprio canto, in attesa di evoluzioni su un futuro che potrebbe andare incontro a novità tra non molto tempo, continua a far parlare di sé e a dimostrare un valore che potrebbe destinarlo a importanti scenari europei. Particolare attenzione va rivolta al dato sui gol fin qui segnati con la maglia del Peixe.

Con la rete al Bahia, il bianconero ha raggiunto quota 50 gol, inserendosi in una particolare classifica che lo vede in compagnia solamente di Gabriel Barbosa e Neymar. Dal 2001, questi tre giocatori hanno raggiunto tale numero di marcature con la maglia del Santos in età giovanissima. Il campionissimo ex Barcellona e PSG ha toccato tale quota a 18 anni e 8 mesi, mentre l’ex Inter a 19 anni e 7 mesi.

Segue, appunto, Marcos Leonardo con una media realizzativa di 0.32 gol a partita che lo ha visto totalizzare questo numero di reti seguendo più o meno la stessa media di Batigol (0.35 gol a partita). Entrambi, come ci si sarebbe potuto aspettare, sono alle spalle di Neymar anche da questo punto di vista, con il campionissimo brasiliano vantante 0.49 gol a partita.

Numeri importanti per una carriera che presenta tutti i presupposti per destinarlo a grandi scenari: il sorpasso in terza posizione ai danni di Robinho (anch’egli a quota 50 gol negli annali del Santos con 140 gare all’attivo) ne è l’ennesima conferma.