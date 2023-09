Nainggolan e l’offerta alla Roma: l’annuncio spazza via ogni dubbio

Nainggolan e l’offerta alla Roma, arriva l’annuncio ufficiale su un possibile ritorno del Ninja in giallorosso: spazzato via ogni dubbio

La ripresa del campionato ha consentito alla Roma ti tornare finalmente alla vittoria, la prima di questa stagione, in cui la squadra di Mourinho aveva collezionato un pareggio all’esordio contro la Salernitana e due sconfitte consecutive, arrivate sul campo del Verona e nella gara interna con il Milan, in cui la prestazione è stata più che deludente sotto ogni punto di vista.

La sosta non poteva arrivare in un momento migliore dunque per gli uomini di Mourinho, che hanno così avuto la possibilità di taccare la spina e prepararsi al meglio alla ripresa del campionato. La pausa ha giovato anche dal punto di vista fisico, con i vari Dybala e Renato Sanches che hanno avuto tempo per tornare in forma e prepararsi al meglio all’insidiosa sfida con l’Empoli.

Nel momento di difficoltà anche un ex romanista come Radja Nainggolan sembrava non essere rimasto indifferente, secondo le ultime notizie circolate nei giorni scorsi infatti il belga si sarebbe offerto alla Roma addirittura con un contratto a gettone, a chiarire questa situazione è stato lo stesso calciatore, che ha raccontato la verità in diretta.

Nainggolan e l’offerta alla Roma: non ci sono più dubbi

Radja Nainggolan è uno di quei calciatori che, nonostante l’addio, è riuscito a rimanere nel cuore dei tifosi romanisti. Il suo modo di fare, troppo spesso sopra le righe, ma soprattutto il suo modo di giocare senza mai risparmiarsi sono stati sia i motivi di questo grande rispetto reciproco, ma anche del suo addio alla capitale. Di recente è intervenuto in diretta ai microfoni di SportPaperTv in cui ha parlato della verità circa un suo possibile ritorno a Roma, alla corte di Mourino.

“Non mi sono mai offerto alla Roma, l’unica cosa che ho fatto è una diretta Instagram in cui ho affermato: pur di tornare alla Roma accetterei soltanto il premio partita. Ho ancora degli obbiettivi, ho rifiutato delle proposte dalla C, visto il livello della B, in cui non ho fatto nessuna fatica, mi sento di dire che posso dare ancora tanto.

Il belga ha parlato anche della Juventus e della possibilità di giocare in una piazza così prestigiosa: “Mai. Non è bello giocare per la squadra che vince sempre. Ho ricevuto parecchi fischi da parte dei tifosi bianconeri, ma ho sempre avuto una rivalità sana. Ho rifiutato un paio di volte la Juve, io voglio essere un protagonista, lì sarei stato uno dei tanti.