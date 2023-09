Sheriff-Roma, doppia assenza per Mourinho in vista della gara d’esordio di Europa League. I due mettono nel mirino il Torino

Un doppio recupero per Mourinho. Non per lo Sheriff però, ma per il Torino. Allora, per quanto riguarda la partita di domani in Europa League il tecnico sicuramente potrà contare sulle prestazioni di Aouar, che ieri si è allenato in gruppo e che quindi si candida ad una maglia da titolare. Discorso diverso, invece, va fatto per Pellegrini e Smalling.

Questa mattina Mou deciderà soprattutto una cosa: se portarli in trasferta nonostante non ci siano possibilità che gli stessi vadano in campo, oppure lasciarli a Trigoria a lavorare a averli a disposizione contro il Torino. Ci sono delle buone possibilità sia per il capitano sia per il difensore di essere abili e arruolabili appunto per la gara contro la formazione di Juric. E siccome gli impegni sono stati e pure ravvicinati, allora la sensazione è che i due possano rimanere nella Capitale.

Sheriff-Roma, Pellegrini e Smalling contro il Torino

A spiegare che il centrocampista e il difensore, che non sono stati impiegati contro l’Empoli perché non erano in grado di giocare, potrebbero essere a disposizione per la sfida di domenica sera ci ha pensato il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Dalle parti di Trigoria nessuno vuole prendersi rischi, zero. Anche perché è importante cercare di riuscire ad avere tutti nelle condizioni ottimali nel minor tempo possibile.

Insomma, questa mattina vedremo come andrà la rifinitura in vista dello Sheriff – nel pomeriggio è prevista la partenza della squadra – e si capirà quali sono le condizioni di tutti. Una cosa, comunque, appare certa: Mourinho in vista del tour de force ha intenzione di fare un poco di turnover. E spazio, domenica, ne potrebbe avere anche Azmoun, che ha debuttato contro l’Empoli e che si ritaglierà qualche minuto in più tra Torino e Genova.