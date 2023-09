Tour de force e 5mila chilometri: Mourinho cambia la Roma

Tour de force e 5mila chilometri in 9 giorni: Mourinho cambia la Roma già da domani sera contro lo Sheriff in Europa League

Tre trasferte di fila con quasi 9mila chilometri da percorrere per le sfide contro Sheriff domani sera, Torino domenica e Genoa prossima settimana. Insomma, una Roma che deve per forza cambiare qualcosa e Mourinho, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, qualcosa ha in mente di fare.

Sì, impossibile pensare che possano scendere in campo sempre gli stessi, e tenendo presente che Azmoun e Kristensen sono fuori dalla lista presentata alla Uefa, le possibili scelte per domani sera si possono già immaginare. Intanto c’è quasi una certezza: Lukaku dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Belotti con El Shaarawy che sarà il jolly, visto che potrebbe essere impiegato anche sulla corsia dove, Zalewski, dovrebbe prendersi una maglia da titolare a discapito di Spinazzola. Ma non sono gli unici cambi, questi.

Tour de force, la Roma cambia

Pare assai probabile, si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina, un turno di riposo per Rui Patricio con Svilar al suo posto. E anche uno dei tre difensori centrali dovrebbe rifiatare con l’inserimento di Celik dietro, visto che anche Mou ha parlato di adattamento da parte di qualcuno.

Ma è in mezzo al campo che ci dovrebbero essere, e anche giustamente, tanti cambi. Karsdorp a destra e come detto Zalewski a sinistra, con Bove, Cristante e il recuperato Aouar a completare il reparto. Una Roma diversa, una Roma 2.0 per l’Europa e un’altra per l’impegnativa sfida contro la squadra di Juric domenica sera in Serie A. Questo è il momento di tenere duro, soprattutto perché ci saranno molti viaggi in mezzo che vuoi o non vuoi ti portano via energie fisiche e mentali.