Calciomercato Roma, Mourinho stregato dal gioiellino della Serie A: richiesta già per il mese di gennaio, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dopo il congedo legato alla pausa delle Nazionali, anche la squadra di Mourinho si è tuffata nuovamente in una stagione non iniziata nel migliore dei modi ma ripresa con un rotondo risultato contro l’Empoli. La gara con i toscani ha permesso di intravedere i margini di miglioramento di una rosa apparsa a dir poco perfettibile ad agosto e, comunque, chiamata adesso a trovare una continuità troppe volte mancata anche in passato.

Per farlo, risulterà non poco importante il provare ad inanellare un percorso che permetta di affrontare nel migliore dei modi le prossime gare di Serie A ed Europa League, confidando in un felice rendimento da parte dei tanti elementi attualmente a disposizione di Mourinho e in una gestione da parte dello stesso mister che ben permetta di centellinarne le energie per affrontare nel migliore dei modi il massiccio corpo di impegni in programma da qui alle prossime settimane e mesi.

Calciomercato Roma, Colpani ha stregato anche Mourinho

In attesa di risposte dopo il 7-0 costato la panchina a Zanetti, non si dimentichi come un elemento coadiuvante potrebbe essere rappresentato anche dalla campagna acquisti di gennaio, certamente meno estesa e dunque ingerente di quella estiva ma non per questo poco in grado di poter aiutare dirigenze e proprietà attente a fiutare gli scenari giusti di mercato.

Tra i vari, secondo Calciomercatonews.com non è da escludersi quello che potrebbe portare in giallorosso uno dei gioiellini del nostro campionato, a dir poco appariscente in queste prime uscite stagionali. Ci riferiamo ad Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 già a quota tre reti e in grado di impressionare anche José Mourinho.

La suddetta fonte evidenzia come in questa fase Tiago Pinto sia al lavoro per fiutare eventuali margini di trattativa con i brianzoli, per convincere i quali servirà un’offerta importante, soprattutto se il piano dovesse prevedere un’uscita di Colpani a campionato in corso. Stando a quanto si legge, infatti, potrebbe essere lo stesso Mourinho a chiedere un sacrificio alla Roma per provare un affondo concreto già dopo Natale.

Sul giocatore in estate si era registrato un interessamento anche da parte di Inter e Juventus, intenzionate a monitorarne le prestazioni dopo le appariscenti uscite di questa fase di giovane ma più che promettente carriera.