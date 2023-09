Firma immediata e addio Roma: affare da 17 milioni

Firma immediata e addio Roma: l’affare è da 17milioni di euro e lo chiudono in Premier League. Sembra davvero tutto fatto

I migliori talenti in circolazione se ne vanno in Premier League. O almeno così sembra. La situazione appare chiara anche in questo caso, con il Manchester City che sarebbe sul punto di chiudere l’operazione per 17milioni di euro. Guardiola, è evidente, di problemi economici non ne ha.

Su di lui c’è stato, e c’è, l’interesse della Roma ma non solo. In Italia, e anche FootballInsider lo conferma nell’articolo che spiega i passi in avanti dei Citizens, si è mossa anche la Juventus. Ma a quanto pare ci sono poche possibilità per le italiane di prendere il terzino sinistro del Boca Juniors Valentin Barco, 19 anni, contratto in scadenza nel dicembre del 2024 e clausola rescissoria al momento di una decina di milioni di euro.

Firma immediata e addio Roma, Barco al City

Il sito inglese sottolinea come Barco, per non perdere valore e per dare la possibilità al proprio club di guadagnare qualcosa in più dalla sua cessione, potrebbe decidere anche di prolungare quell’accordo e quindi firmare una clausola rescissoria un poco più alta. Per le casse del club campione d’Inghilterra e d’Europa in carica cambierebbe davvero poco, anzi nulla, e quindi l’affare si dovrebbe comunque fare.

Barco ha collezionato già diverse presenze con il club argentino nell’arco dell’anno solare ed è un nazionale Under 20, maglia con la quale ha disputato il Mondiale la scorsa estate. Un elemento che sarebbe entrato nel mirino anche del Real Madrid, ma a quanto punto Guardiola sembra in pole position soprattutto perché al momento nella sua rosa ha un solo esterno sinistro a disposizione. Il City guarda al futuro, come avrebbe voluto fare la Roma d’altronde. Ma le cifre sono differenti e i soldi fanno davvero la differenza.