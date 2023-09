Firma UFFICIALE fino al 2027: miraggio Roma

L’ipotesi Roma è adesso più lontana: è arrivata la firma ufficiale del rinnovo del contratto. Contratto fino al 2027.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ormai terminata da qualche settimana, le indiscrezioni relative agli affari ancora in essere continuano a tenere banco. Dopo una campagna acquisti chiusa con l’innesto di Romelu Lukaku, i giallorossi continuano a monitorare anche altre situazioni in ottica invernale alla ricerca di soluzioni interessanti.

Ad esempio, sorprende fino ad un certo punto che alla Roma siano accostati con una certa continuità nuovi difensori. L’assenza di Ibanez, sostituita in linea teorica con l’innesto a costo zero di Ndicka, potrebbe essere sopperito da un altro acquisto. Soprattutto se Pinto dovesse riuscire a capitalizzare un’occasione low cost. Ecco perché, dopo che in orbita Roma era circolato il profilo di Sarr, negli ultimi giorni ai giallorossi era stato accostato anche Elvedi. Il difensore elvetico, infatti, era legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2024. Il trapassato prossimo è d’obbligo perché, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club tedesco ha reso noto il rinnovo del contratto di Elvedi.

Elvedi-Borussia Mönchengladbach: il rinnovo è UFFICIALE

Il Borussia Mönchengladbach ha prolungato il contratto di Elvedi fino al 2027. Il ds Ronald Virkus così ha commentato l’accordo raggiunto: “Nico è uno dei calciatori più esperti della nostra squadra ed è un calciatore assolutamente affidabile da anni. Siamo molto lieti che il dialogo aperto e onesto che abbiamo avuto con Nico negli ultimi, il che ha portato al prolungamento del contratto. Questa la dice lunga sul suo carattere e sul suo legame con il Borussia.”

Tanta la felicità espressa anche da Elvedi: “Ho avuto la mia occasione qui a 19 anni e sono riuscito a diventare un calciatore esperto della Bundesliga e della Nazionale. Adesso dovrei andare avanti per continuare la crescita”. Stando così le cose, le chances che le strade di Elvedi e del Borussia possano separarsi nei prossimi mesi sono ridotte al lumicino. Chi vorrà Elvedi, dovrà sborsare trovare un accordo con il club tedesco che no. ha mai realmente aperto all’ipotesi di perdere il suo difensore.