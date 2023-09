Ingoia un’ape in allenamento: salta la partita di Europa League

Singolare ‘infortunio’ in allenamento prima della gara di Europa League: il centrocampista costretto al forfait dopo aver ingoiato un’ape.

Ci sono circostanze che, nel calcio come nella vita, sanno rivelarsi sorprendenti e imprevedibili. A saper fare la differenza, spesso, è la nostra capacità di affrontare anche le situazioni meno attese, al netto delle difficoltà e delle conseguenze che ne possano derivare. In uno sport ricco di eventi e fattori, poi, l’imprevisto sa essere sempre dietro l’angolo, non solo nel corso dei novanta minuti di gioco.

Tanti i possibili esempi, non solo in casa Roma, di infortuni gravi in allenamento o di episodi inattesi che hanno avuto ingerenze e riflessi anche nelle scelte di campo da parte di tecnici o dirigenze. Basti pensare a quanto accaduto a Wijnaldum qualche settimana dopo il suo arrivo nella Capitale, quando l’olandese, accolto con entusiasmo anche per l’integrità fisica che ne aveva contraddistinto la carriera fino a quel momento, rimediò in uno sfortunato contrasto in allenamento un grave infortunio alla tibia.

Ingoia un’ape in allenamento, Javi Serrano costretto al forfait in Europa League

In una parentesi delicata come quella attuale, poi, avere a disposizione un organico al completo risulta essere fattore di ancora maggiore importanza, alla luce dei ravvicinati e delicati impegni che, non solo in casa Roma, sono previsti in questa fase successiva alla sosta per le Nazionali.

Da tale punto di vista, mentre in quel di Trigoria si registra attesa per la prima gara di Europa League e aggiornamenti sulle condizioni di chi sia da qualche tempo alle prese con infortuni come nel caso di Pellegrini, non sfugga quanto accaduto alla vigilia dell’esordio della competizione continentale del giovedì.

Ha dell’incredibile, infatti, l’accaduto relativo al centrocampista dello SK Sturm, Javi Serrano, ieri pomeriggio alle prese con gli allenamenti di routine per la preparazione e la definizione ai novanta minuti europei contro lo Sporting Lisbona. Il giocatore spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid, ha ingoiato un’ape durante la seduta ed è stato prontamente sottoposto a cure mediche che, anche attraverso l’uso del ghiaccio, evitassero gonfiori al collo.

A riferire la notizia è il sito Kleine Zeitung, che evidenzia altresì come Serrano, per fortuna, non ha avuto reazioni allergiche ed è ora in via di guarigione. La vicenda, che lo ha costretto al trasporto in ospedale, gli impedirà ovviamente di partecipare alla gara in programma nelle prossime ore.