Lazio ‘oscurata’, il flop in TV è clamoroso: è successo ancora

Il dato relativo alla partita della Lazio trasmessa su Canale 5 non è passato inosservata. Si tratta di un remake di quanto successo anche in altre occasioni.

Due giorni di Champions League agrodolce per le italiane. Sebbene nessuna squadra di Serie A abbia rimediato una sconfitta, infatti, solo il Napoli è riuscito a strappare una vittoria. Tutte le altre sono state inchiodate sul pareggio.

Assolutamente rocambolesca la partita dell’Olimpico tra Lazio ed Atletico Madrid. In svantaggio fino a pochi minuti prima del triplice fischio, i biancocelesti sono riusciti ad impattare la sfida grazie al super colpo di testa di Provedel. L’estremo difensore di Sarri, grazie ad un movimento da attaccante puro, è riuscito a farsi strada nella difesa di Simeone e a colpire di testa un pallone scodellato da Luis Alberto. Punto prezioso quello conquistato da Immobile e compagni che, però, oltre a faticare tanto per riuscire a concretizzare la mole di occasioni creata, non è riuscita a sfondare più di tanto neanche in tv.

Lazio-Atletico Madrid non sfonda in tv: seguita da poco più di 3 milioni di spettatori

Come rivelato da Calcio e Finanza, infatti, l‘audience fatto registrare per la sfida che ha visto protagonisti i biancocelesti è stato tutt’altro che roboante. Gli ascolti, infatti, non hanno raggiunto la quota di 3.089.000 spettatori su Canale 5, per uno share complessivo del 16.8%.

Si tratta di un risultato tutt’altro che positivo, per usare un eufemismo. Per ritrovare un audience del genere bisogna infatti ritornare indietro con le lancette del tempo ed approdare alla stagione 2020/2021, quando Lazio-Zenit e Atalanta-Midtiylland fecero registrare rispettivamente il 9.3% e 10.7% di share con 2.539.000 e 2.937.000 spettatori. Rangers-Napoli della scorsa edizione di Champions, invece, era stata seguita da 2.988.000 spettatori con uno share, però, del 16.9%.