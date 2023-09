Roma, è tutto finito: UFFICIALE la rescissione consensuale

Roma, con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club giallorosso è stata resa nota la rescissione del contratto due anni dopo dall’inizio dell’incarico.

Giornata molto importante per la Roma di José Mourinho, attesa dallo Sheriff per l’esordio stagionale in Europa League. Un appuntamento a cui i giallorossi si presentano forti del largo successo ottenuto contro l’Empoli, a cui vogliono dare continuità. Intanto a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le ‘mosse’ dirigenziali.

La notizia si era ormai diffusa da tempo ma solo ora ha assunto i crismi dell’ufficialità. Dopo due anni dall’inizio dell’incarico di responsabile del settore giovanile, infatti, Vincenzo Vergine lascia ufficialmente la Roma. A comunicarlo è stato lo stesso club capitolino con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Nota nella quale, oltre ad annunciare l’accordo che ha portato alla rescissione del contratto, sono arrivati anche i ringraziamenti della dirigenza, nella fattispecie di Tiago Pinto, per l’operato e l’impegno profuso in questi anni da Vergine. Ecco il comunicato:

L’AS Roma informa di aver risolto consensualmente il contratto che legava Vincenzo Vergine al Club. Vergine aveva assunto l’incarico di responsabile del Settore Giovanile giallorosso nel giugno del 2021.

Di seguito le parole di Pinto: “A nome della Società ringrazio Vincenzo per le energie e l’impegno profusi in queste stagioni, durante le quali abbiamo condiviso idee e progetti finalizzati alla crescita del Settore Giovanile del Club. Nel salutarlo gli rivolgo i nostri auguri per le prossime sfide professionali che lo attendono”

Vergine lascia UFFICIALMENTE la Roma: i ringraziamenti dell’ex responsabilità del settore giovanile

Caloroso anche il saluto di Vergine, che ha colto l’occasione per ringraziare Pinto e tutta la famiglia Friedkin per la chances offertagli. Esperienza che, come confermato dallo stesso Vergine, non potrà non portare sempre nel cuore:

“Desidero ringraziare la famiglia Friedkin e il direttore Tiago Pinto per l’opportunità che mi è stata data in questi anni. Considero un privilegio aver fatto parte della famiglia giallorossa e aver potuto offrire il mio contributo per un Settore Giovanile che vanta una storia gloriosa. Porterò sempre nel cuore l’AS Roma e tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso”,