Sheriff Tiraspol-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sherif Tiraspol-Roma, le probabili formazioni dei due allenatori e dove poter vedere in tv la prima sfida in Europa dei giallorossi

Dopo il campionato, che si era fermato a causa della sosta per le nazionali, riprendono anche le coppe europee. La Champions League ci ha già regalato tante sorprese, ma anche tante conferme. Il City su tutti, che per la prima volta partecipa alla competizione da campione in carica, aveva fatto soffrire i tifosi quando la Stella Rossa era riuscita a passare in vantaggio, ma alla fine i Cityzens sono riusciti ad ottenere un’agevole vittoria.

Il Milan invece non è riuscito ad andare oltre il pareggio interno con il Newcastle, che torna a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie ben 20 anni dopo l’ultima volta. A sorprendere invece è stata la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo esser passati in svantaggio contro l’Atletico Madrid hanno agguantato il pareggio in extremis con lo storico gol di Ivan Provedel, che diventa così il quarto estremo difensore a trovare il gol in questa competizione.

La Roma invece è pronta oggi a scendere in campo per l’esordio stagionale il Europa League contro il Tiraspol, ecco le scelte di José Mourinho per questa sfida.

Sheriff-Tiraspol-Roma, formazioni e dove vederla in tv

Esordio stagionale dunque per la Roma di Mourinho che è chiamata alla vittoria nel match in trasferta in Moldavia contro il Tiraspol. La sosta ha fatto bene ai giallorossi, che prima di questa pausa veniva da un pareggio e ben due sconfitte consecutive, con addirittura 6 gol subiti.

Contro l’Empoli si è vista decisamente un’altra Roma, grazie anche alla presenza del tandem d’attacco Dybala Lukaku, che ha regalato sprazzi di grande calcio, oltre che ai gol. Scelte forzate in difesa per lo Special One, che vista l’assenza di Smalling si affiderà di nuovo a Mancini, Llorente e Ndicka, mentre a centrocampo spazio a Bove dal primo minuto per far perseverare Renato Sanches. In attacco i giallorossi cambiano volto, con Belotti ed El Shaarawy al posto della coppia Dybala Lukaku. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, e sarà possibile vederla in streaming da mobile grazie all’app SkyGo, ecco le scelte degli allenatori per questa sfida.

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1) la probabile formazione: Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Talal; Mbekeli, Ademo, Badolo, Joao Paulo; Luvannor. All.: Bordin

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho