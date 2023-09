Addio Roma e Arabia rifiutata: il messaggio a Mourinho

Calciomercato Roma, retroscena svelato dopo l’addio alla squadra giallorossa. Respinto l’assalto dell’Arabia e non solo: spunta il messaggio a José Mourinho.

Buona la prima in Europa League per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa supera di misura l’ostacolo Sheriff Tiraspol, mostrandosi più appannata rispetto alla roboante vittoria sull’Empoli. A decidere la sfida il gol di Romelu Lukaku che ha fissato il risultato sull’ 1-2. Il vantaggio giallorosso è arrivato su autogol dello Sheriff, propiziato dal calcio di punizione battuto da Leo Paredes. Entrambi i calciatori sono arrivati nella finestra estiva di calciomercato.

Ed in ottica calciomercato viene svelato un retroscena interessante dopo l’addio estivo alla Roma, oltre al messaggio inviato a mister José Mourinho in casa giallorossa. La sessione estiva di Tiago Pinto ha vissuto diverse fasi nei mesi scorsi, il manager portoghese ha piazzato in prima battuta due colpi a parametro zero. Parliamo di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, entrambi protagonisti di una prova opaca ieri sera. Nel mese di giugno poi il dirigente sportivo ex Benfica si è concentrato sul nodo delle cessioni, con l’obiettivo di presentare la plusvalenza atta a rispettare i paletti del settlement agreement concordato con la UEFA in ottica Fair Play finanziario. Il responsabile del mercato giallorosso ha sfiorato la quota dei 30 milioni, grazie alla cessione di giovani del vivaio lanciati in prima squadra e l’addio a vari calciatori reduci da un anno in prestito.

Calciomercato Roma, retroscena Carles Perez e messaggio a Mou: Arabia e Dubai rifiutate

A quest’ultima categoria appartiene Carles Perez, attaccante esterno cresciuto nel Barcellona e arrivato alla Roma a metà della stagione 2019-20. L’ex Blaugrana è stato ceduto in prestito lo scorso anno al Celta Vigo, club che ne ha acquistato il cartellino nel mese di giugno questa stagione.

E dalla Spagna l’attaccante esterno svela un retroscena estivo sull‘addio alla Roma. Intervistato dai microfoni del sito Sport.es, in vista della sfida tra Celta Vigo e Barcellona in programma domani, lo spagnolo ha descritto il rapporto con José Mourinho: “Mi ha sempre aiutato. Quando doveva dirmi qualcosa di brutto, o di bello, te lo diceva in faccia, e questo lo apprezzavo.” Inoltre Perez ha svelato il rifiuto delle sirene arabe: “Avevo delle offerte per andare in Arabia e Dubai, non volevo ascoltarle.“