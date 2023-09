Calciomercato Roma, bocciatura immediata: “Ha i giorni contati”

Calciomercato Roma, la bocciatura è immediata e dalla Spagna svelano quello che potrebbe essere: “Ha i giorni contati”

Tre presenze. Nemmeno tutte. Due infortuni. E il grido l’allarme lanciato ieri da Mourinho dopo la vittoria in Europa League contro lo Sheriff. Le qualità di Renato Sanches non sono minimamente in discussioni, ma le sue condizioni fisiche sì, è evidente, e tutto questo è sotto gli occhi di tutti. Il centrocampista portoghese ieri è uscito dopo mezzora, e le condizioni verranno valutate in questi giorni. Non ci sarà contro il Torino domenica sera sicuramente, e anche contro il Genoa, giovedì nel turno infrasettimanale della A, potrebbe rimanere fuori.

Nella consueta conferenza stampa di fine mercato Pinto ha spiegato che la responsabilità in qualunque caso sarebbe stata sua. Tutta. E purtroppo per il gm le cose non sono iniziate nel migliore dei modi. Di questo passo sarà difficile pensare al riscatto che ricordiamo potrebbe essere obbligatorio raggiunto un certo numero di presenze. Ma vedendo l’inizio…

Calciomercato Roma, bocciatura immediata per Renato Sanches

Non abbiamo nemmeno superato il mese di settembre che comunque dalla Spagna si parla di quelle che potrebbero essere le decisioni della Roma appunto sul futuro del giocatore. A riportare la notizia ci pensa fichajes.net, che svela come i dubbi dentro la Roma cominciano ad essere importanti, soprattutto se queste condizioni così precarie dovessero continuare a condizionare la stagione del giocatore.

Insomma, su Renato Sanches si faranno delle valutazioni importanti giorno dopo giorno, settimane dopo settimane, mesi dopo mesi. Ma è evidente a tutti che in questo modo, nonostante come detto quelle che sono le sue qualità tecniche