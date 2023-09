Ciao ciao Juventus: la Roma prende il volo

La Roma è avanzata ancora nella classifica dell’organo calcistico europeo grazie alla vittoria sullo Sheriff Tiraspol di ieri sera

La Roma si è risvegliata dalla giornata infrasettimanale di Europa League nel migliore dei modi anche se con un po’ di amaro in bocca. La partita con lo Sheriff Tiraspol è finita nel migliore dei modi, ovvero con una vittoria, ma questa è arrivata solo nel secondo tempo grazie a una rete di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, ha messo la firma sulla partita segnando il gol del definitivo 2-1 dopo l’assist di Cristante.

Tutta l’azione è stata da applausi, con l’ex Chelsea che ha ricevuto il passaggio di tacco dal numero 4, che era al limite dell’area. Dopo aver controllato bene in area e aver nascosto il pallone a tre avversari, Lukaku ha calciato in porta col piede debole, trafiggendo il portiere sul primo palo. Una gioia immensa per l’attaccante, ma anche per tutti i tifosi che fino a quel momento avevano assistito a una brutta partita, lenta e senza tanti squilli.

no dei pochi, ma in negativo, c’era stato al 28′ del primo tempo, con Renato Sanches che ha lasciato il campo in anticipo a causa di un problema muscolare. Il portoghese è stato costretto al cambio a causa di un fastidio alla coscia destra, tornata a far male dopo la bella partita contro l’Empoli.

Ranking Uefa, la Roma blinda il 10° posto e raggiunge il Siviglia

La vittoria è stata molto importante anche per la classifica della Uefa, che posiziona da anni i club nello speciale ranking in base all’andamento proprio nelle coppe. Questo successo è stato solo il primo di una lunga serie che sta mantenendo la Roma nella Top 10.

La vittoria sullo Sheriff Tiraspol ha permesso alla Roma di mantenere il decimo posto alle spalle del Siviglia. I giallorossi sono così nella Top10 delle migliori squadre europee dopo la finale raggiunta nello scorso anno. La Juventus, invece, è rimasta staccata di 3000 punti e resta al 12° posto. Davanti a tutte, c’è il Manchester City a quota 126.000 seguito da Bayern Monaco (122.000) e Real Madrid (108.000). La miglior italiana è l’Inter ottava con un coefficiente di 86.000.