Dalla Roma al ritiro: decisione improvvisa

Dalla Roma al ritiro, decisione clamorosa e improvvisa: ecco gli ultimi aggiornamenti.

La campagna acquisti si è conclusa circa un mese fa e, in casa Roma, ha permesso di registrare una chiosa a dir poco fragorosa e importante, legata all’approdo di Romelu Lukaku che ben ha permesso di ovviare alla defezione centravanti. Quest’ultima, a partire soprattutto dal mese di luglio, aveva rappresentato l’esigenze principale di cui tenere in considerazione ai fini dell’apparecchiamento delle trattative condotte da Pinto e colleghi.

Come si ricorderà, i nomi accostati al mondo giallorosso sono stati numerosi e hanno permesso di registrare non poche sovversioni e sorprese, alimentando un’attesa che ha alla fine permesso a Mourinho e alla piazza romanista tutta di godersi l’arrivo di un campione come il belga ex Inter.Come ammesso dallo stesso Pinto, provare a prendere Lukaku nel cuore del calciomercato sarebbe stato a dir poco difficile: piuttosto, ai piani alti di una Trigoria attenta alle tante vicende e possibilità relative al centravanti, si è atteso l’incastro dei giusti presupposti che hanno poi garantito la concretizzazione di uno dei più grandi arrivi dell’era Friedkin.

Calciomercato Roma, De Gea ancora svincolato: futuro tra ritiro e top team

Come si ricorderà, la parentesi finale di agosto, entusiasmo per Big Rom a parte, era stata contraddistinta anche da una certa attesa per eventuali sorprese finali di mercato, al fine di ovviare ad alcune delle defezioni emerse già nelle prime tre giornate di agosto. Tra queste, al di là della questione esterni, si segnalava anche quella relativa al portiere: tanti, infatti, i dubbi sollevati tra le fila dei tifosi dal non felicissimo rendimento di Rui Patricio, in scadenza nel 2024.

Anche a mercato concluso, ci si chiedeva se potessero arrivare affondi per alcuni svincolati interessanti, tra cui David De Gea, annoverabile da anni nella lista dei migliori elementi europei nel suo ruolo. Attualmente ancora svincolato, ha rifiutato in estate diverse avances dalla ricca Arabia Saudita, lasciando intendere di voler continuare a giocare ad alti livelli.

Sul suo futuro si sono esposte, poi, le penne del The Guardian in queste ore. L’ex Manchester United intenderebbe, infatti, approdare in un club che lotti per grandi obiettivi e che possa porlo al centro del progetto, garantendogli titolarità e la possibilità di giocare a quegli alti livelli che lo spagnolo, a quasi 33 anni, crede di poter ancora meritare. Qualora ciò non accadesse, dopo una carriera comunque già ricca di soddisfazioni, potrebbe ponderare l’opzione del ritiro.