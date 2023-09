Elodie senza veli, social impazziti – FOTO

Elodie senza veli e tifosi a bocca aperta, la FOTO sui SOCIAL per la sponsorizzazione del nuovo singolo non è passata inosservata.

In una fase storica dominata dall’uso dei social, è difficile che annunci o post di persone con grande visibilità passino inosservati. Ne sanno qualcosa gli stessi giocatore, la cui visibilità ed esposizione mediatica necessita, ovviamente, dei filtri e degli atteggiamenti di prevenzione che permettano loro di essere tutelati da gossip, rumors e dagli aspetti più pericolosi dell’appariscenza generata da Follower e interazioni su piattaforme e social.

A far discutere, infiammando gli animi o le passioni dei tifosi, sono poi a volte anche personaggi slegati dal mondo del calcio, in grado però di attirare intorno a sé grandi attenzioni per motivi di svariata natura. In casa Roma, ad esempio, difficilmente passano inosservati i tanti vip che si dicano tifosi della squadra giallorossa, vantante al suo seguito tanti personaggi del mondo dello spettacolo divenuti nel passato più e meno recente emblemi noti del tifo capitolino.

Basti pensare a Damiano, frontman dei Maneskin, ormai famosi in tutto il mondo e reduci dall’ennesima esibizione in quel di New York che, anche dopo fama e successo, non dimentica mai della sua Roma e della possibilità do seguirla dal vivo, al netto di impegni lavorativi con la band.

Elodie e la FOTO che fa impazzire i tifosi: la cantante giallorossa annuncia l’uscita del nuovo brano

A far discutere, seppur per non motivi squisitamente calcistici, è in queste ore però un’altra esponente del mondo musicale, dettasi tifosa della Roma in diverse circostanze del recente passato. Ci riferiamo ad Elodie, reduce dal piazzamento in nona posizione all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Proprio nelle settimane successive al noto evento canoro ligure, Elodie ha ribadito la sua fede giallorossa, smentendo di fatto quelle indiscrezioni che la definivano tifosa della Lazio, alimentate dalla militanza della sorella nella squadra femminile biancoceleste. Nella giornata di ieri, la nota e bella cantante romanista, ha generato non poca attenzione con lo scatto pubblicato sui propri social, in cui appare senza veli e in una ieratica quanto sensuale posa in primo piano.

La descrizione suggerisce una vera e propria scelta pubblicitaria per sponsorizzare il nuovo singolo chiamato “A fari spenti”, come si può leggere nel post di cui accludiamo il link a seguire.

https://www.instagram.com/p/CxeEnwlNleG/