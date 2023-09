Futuro già deciso: salta il rinnovo e occasione a zero

Calciomercato Roma, il futuro sembra essere già deciso: salta il rinnovo e l’occasione potrebbe presentarsi a parametro zero

Il rinnovo non ci sarà. Sembrerebbe che da Madrid abbiano deciso questo. Già con un anno di anticipo, parlando ovviamente come stagione sportiva, rispetto a quella che è la naturale scadenza. Il Real Madrid infatti, dopo aver fatto firmare un rinnovo contrattuale di una sola stagione, avrebbe deciso di dire addio al difensore Nacho, e sappiamo benissimo quante volte sia stato accostato alla Roma nel corso di questi anni.

Il classe ’90 ha iniziato giocando questa annata: tre partite in Liga e una nel debutto in Champions League. Quindi Ancelotti lo vede. Ma il tecnico italiano non rimarrà l’anno prossimo sulla panchina dei Blancos e la sensazione che dentro i madrileni ci possa essere una vera e propria rivoluzione. Nacho ha legato la sua carriera alla squadra della capitale spagnola, e le condizioni fisiche, purtroppo si deve guardare a questo soprattutto, sono discrete. Potrebbe essere un’occasione. Di sicuro a gennaio, se questa scelta del Madrid venisse confermata dal club – l’indiscrezione è lanciata da fichajes.net – il nome tornerà a circolare e verrà accostato di nuovo alla Roma.

Calciomercato Roma, deciso il futuro di Nacho

Nacho ha già lavorato con Mourinho e lo Special One ha fatto capire dopo la gara contro lo Sheriff che la coperta dietro è bella corta. Con Smalling e Kumbulla fuori in casa Roma non ci sono altri centrali infatti Celik, all’occasione, potrebbe essere schierato proprio nel pacchetto arretrato.

Un innesto di spessore, sicuramente di esperienza, potrebbe far comodo a Mourinho anche nel prossimo mese di gennaio. E chissà se la Roma non ci possa pensare davvero nei prossimi mesi, visto che quello che serve al momento è proprio un uomo che vada a completare il reparto arretrato.