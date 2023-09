Infortunio Renato Sanches e attesa per Pellegrini, ecco gli ultimi aggiornamenti in vista di Torino-Roma e non solo.

Tante gare attendono gli uomini di Mourinho nel corso dei prossimi giorni e settimane, alla luce dell’entrata nel vivo di una stagione che ha visto la Roma esordire anche in campo europeo, in una competizione onorata lo scorso anno fino alla fine e rappresentante anche per questo percorso uno degli obiettivi da perseguire nel corso di quello che si appresta ad essere il terzo iter di Mourinho all’ombra del Colosseo.

Dopo la prima vittoria su campo continentale, successiva al rotondo 7-0 contro l’Empoli, la Roma è adesso attesa dalla sfida contro il Torino, in programma nella giornata di dopodomani, domenica 24 settembre. La trasferta, storicamente non semplice e rappresentante un banco di prova non poco importante ai fini di una rimonta in classifica dopo la partenza a rilento del mese di agosto, sta generando attenzioni e attese anche per le condizioni di alcuni dei giocatori più importanti della rosa.

Infortunio Renato Sanches e provino Pellegrini, le ultime prima di Torino-Roma

Ci riferiamo, ovviamente, a Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini, reduci da un inizio di campionato non poco tormentato da un punto di vista individuale. Entrambi fermati da infortuni, che nel caso del numero 7 hanno impedito lui di prendere parte ai primi impegni con la Nazionale di Spalletti, sono adesso al centro degli ultimi aggiornamenti relativi alle condizioni e gli eventuali tempi di recupero.

Il capitano è tornato nella giornata odierna ad allenarsi in gruppo e sosterrà domani un provino decisivo per comprendere i margini di un’eventuale convocazione per la trasferta piemontese, per la quale sarebbe anche in questo caso però costretto a partire dalla panchina. Diversa, poi, la questione Renato Sanches, fermatosi nel primo tempo della gara di ieri: il portoghese salterà sia la gara di domenica che quella di giovedì 28 settembre con il Genoa.