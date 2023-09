Regole Figc non rispettate: “Mercato Juve bloccato”

Regole Figc non rispettate, potrebbe avere nuovi problemi la Juventus sul mercato. Ecco quello che potrebbe succedere

La passata stagione per la Juventus è stata una di quelle da dimenticare presto. Penalizzazione in classifica, dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione e processi che sono ancora in corso. Allegri sembra aver rimesso le cose a posto iniziando bene la stagione, ma non tutti i problemi sembrano essere stati messi da parte.

A spiegare i motivi, intervenendo ai microfoni di TvPlay, ci ha pensato l’economista Alessandro Giudice, sottolineando quella che è la situazione finanziaria della Juventus che potrebbe avere dei paletti sul mercato per non aver rispettato l’indici di liquidità.

Regole Figc non rispettate: altri guai per la Juventus

“Il problema della Juventus è di liquidità, non è stato raggiunto l’indice definito dalla Figc. Quindi il mercato avrà sempre vincoli piuttosto forti. La società brucia cassa con stipendi molto alti e tutto questo finisce per condizionare le attività del club”. Una società che dovrebbe chiudere il bilancio – a inizio ottobre riunione del Cda dopo il rinvio dei giorni scorsi – con un passivo superiore ai 100milioni di euro. Insomma, non sono tutte rose e fiori.

Giudice inoltre, alla fine del suo intervento, si è soffermato anche sulle voci che sono circolate su una possibile cessione del club: “Al momento c’è stata una smentita ed Exor non ha strettamente bisogno di vendere la Juventus. Ma bisogna chiedersi perché il club sia nel portafogli dell’azienda, non credo sia solo perché è il ‘giochino’ di Elkann. Attualmente i problemi dei bianconeri vengono coperti dai risultati delle altre partecipate. Più avanti, Exor dovrà decidere cosa fare della Juve”. Non dovrebbero essere, i prossimi, mesi e anni tranquilli per i tifosi bianconeri.