“Scambio con Lukaku e addio Roma”: bomba dall’Inghilterra

“Scambio con Lukaku e addio Roma”, clamorosa notizia che arriva dall’Inghilterra e che coinvolge l’attaccante belga

La sosta per le nazionali ha fatto molto bene alla Roma di Mourinho, che prima della pausa non era ancora riuscita a centrare la prima vittoria stagionale. Pellegrini e compagni erano infatti usciti sconfitti dagli ultimi due match di campionato, giocati contro Milan e Verona, riuscendo ad ottenere un solo punto all’esordio davanti i propri tifosi a causa di una super prestazione di Antonio Candreva.

Dopo la pausa la musica è decisamente cambiata, i giallorossi sono infatti riusciti ad imporsi sull’Empoli con un ampio 7-0, che ha portato una nuova ventata d’entusiasmo in quel di Trigoria. La partita contro lo Sheriff rappresenta dunque la seconda vittoria consecutiva, che garantisce tre punti fondamentali per consentire alla squadra di blindare il primo posto, risultato che consentirebbe alla Roma di accedere direttamente agli ottavi di finale senza giocare i sedicesimi.

Fondamentale per questo risultato è stato l’apporto di Romelu Lukaku, che ha siglato il suo secondo gol consecutivo, questa volta pesantissimo per inchiodare il risultato sul 2-1 per la formazione capitolina. Il belga sarà uno dei nomi più caldi nella finestra estiva di calciomercato, ed il Chelsea sembra avere già in mente un piano per il futuro dell’ex Inter.

“Scambio con Lukaku e addio Roma”:

Romelu Lukaku è uno di quei calciatori in grado di fare la differenza, e lo sta ampiamente dimostrando in queste prime uscite in maglia giallorossa. In Italia aveva già dimostrato tutte le sue abilità con la maglia dell’Inter, con la quale è riuscito anche a vincere uno scudetto al suo primo anno in Serie A.

La Roma attualmente non si è accordata con il Chelsea per un possibile riscatto, tuttavia la volontà dei Blues è quella di trovare una soluzione per il trasferimento definitivo, ed ecco che a favorire una futura trattativa tra le due società potrebbe essere proprio l’attaccante inglese Tammy Abraham.

Secondo quanto scritto dal portale Hitc.com il Chelsea dovrebbe tornare ad investire in attacco, in particolare sul ruolo di centravanti, per il quale piace il nome di Ivan Toney del Brantford, tuttavia Abraham godrebbe ancora di una maggiore stima da parte dell’ambiente Blues, e potrebbe dunque puntare su di lui, in un affare che vedrebbe coinvolto anche Romelu Lukaku, che diventerebbe definitivamente un calciatore giallorosso.