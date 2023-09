Ufficiale: salta la Roma

Ufficiale, il giocatore non ci sarà nel prossimo impegno di campionato contro la Roma. Doppio giallo già nel primo tempo

Non ci sarà giovedì sera contro la Roma. Si è beccato un doppio giallo dopo 36 minuti. Il Genoa che sta giocando proprio contro il Lecce in questo momento è rimasto in dieci uomini per via dell’espulsione di Aaron Martin. Il difensore il primo cartellino lo ha preso dopo 9 minuti, non è nemmeno arrivato alla fine del primo tempo. Per lui dopo un ulteriore fallo è scattata la doccia anticipata.

Non lo avrà a disposizione quindi Alberto Gilardino in vista del prossimo impegno di campionato quello in programma giovedì prossimo a Genova contro appunto i giallorossi.