Bufera di pioggia, UFFICIALE: gara di Serie A posticipata

A causa della violenta grandinata abbattutasi sulla città, il match di Serie A è stato posticipato. Proprio in questi istanti è arrivata l’ufficialità.

La quinta giornata di Serie A potrebbe regalare spunti molto interessanti sia nella corsa ai primi posti sia per gli altri piazzamenti. Sotto questo punto di vista, la Roma non può più permettersi passi falsi e contro il Torino la compagine di José Mourinho vuole centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza stagionale.

Poco distante dal capoluogo piemontese, e nella fattispecie su Milano, nelle ultime ore si è abbattuta una violenta grandinata che ha reso poco praticabile il manto erboso di San Siro. Alla luce delle difficoltà già riscontrate nel riscaldamento, Milan-Verona, inizialmente in programma alle 15, è stata dunque posticipata alle 15.25 quando verrà effettuato un nuovo sopralluogo per capire se ed eventualmente quando iniziare la gara.

A ridosso delle 14.30, quando era cominciato da poco il riscaldamento delle due formazioni, la situazione del campo era piuttosto problematica. La palla faticava a rimbalzare in maniera regolare. Ecco perché il direttore di gara ha deciso di posticipare il match di qualche minuto per permettere al campo di ritornare ad uno stato accettabile. Milan ed Hellas Verona hanno dunque continuato il riscaldamento, ritornando negli spogliatoi per qualche minuto. Tutto è pronto per il calcio d’inizio, con i volti dei calciatori rossoneri e rossoblu apparsi piuttosto distesi e fiduciosi sull’inizio della gara. Salvo clamorosi dietrofront, dunque, il fischio d’inizio di Milan-Verona avverrà regolarmente alle 15.25. La situazione meteo, però, andrà comunque monitorata. Per adesso l’operazione di drenaggio del campo è funzionata: vi forniremo ulteriori ragguagli se ci saranno ulteriori novità.