Bye bye Roma, affare lampo: ha scelto proprio lui

Calciomercato Roma, l’ultima settimana per il club è stata terribile e il tecnico vuole un rinforzo immediato. Ha scelto proprio lui

Prima della gara contro lo Sheriff in Europa League in conferenza stampa, José Mourinho ha parlato di quelli che sono ancora dei problemi in rosa, soffermandosi sul pacchetto arretrato, che avrebbe bisogno di innesti o per meglio dire avrebbe bisogno che tutti stessero bene. Così non è al momento visto che Smalling è fuori – difficile il recupero per Torino – così come Kumbulla, che ne avrà ancora per un poco di tempo.

Adesso la prima alternativa dei tre centrali è il turco Celik, che però non ha caratteristiche per poter giocare nei tre dietro, ed è per questo che deve essere una soluzione temporanea, una di quelle da utilizzare solamente nel caso di necessità. Nelle ultime ore di mercato nel momento in cui Pinto era a Londra per chiudere con Lukaku si è parlato anche di un possibile interesse giallorosso per Sarr del Chelsea. Di novità non ce ne sono state sul fronte giallorosso, mentre ce ne sono state su altri. Così come riportato da ElGolDigital l’interesse da parte della Liga per il giocatore è abbastanza forte.

Calciomercato Roma, il Betis forte su Sarr

La settimana del Betis è stata abbastanza complicata, con una sconfitta importante nella Liga contro il Barcellona, con cinque gol presi, e un’altra sconfitta europea in Scozia. Insomma, tutto da dimenticare. Per tale motivo il tecnico, Pellegrini, avrebbe chiesto rinforzi in difesa e l’obiettivo numero uno per gli andalusi sarebbe appunto il francese del Chelsea, ormai messo fuori squadra da Pochettino.

Un nome che probabilmente è realmente girato dentro le segrete stanze di Trigoria, ma Pinto ha deciso di non affondare il colpo. Chissà, magari visti i buoni, ottimi, rapporti col Chelsea potrebbe diventare di nuovo un’idea per gennaio. Ma il Betis fa sul serio.