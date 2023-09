Infortunio Smalling e attesa per il rientro, gli ultimi aggiornamenti sui tempi di recupero per il difensore di Mourinho.

L’esordio stagionale della Roma non è sicuramente stato tra i migliori, alla luce delle plurime difficoltà incontrate sul campo da Pellegrini e colleghi nel corso delle prime tre partite del nuovo campionato. Quest’ultime avevano prontamente sollevato qualche dubbio e preoccupazione, anche sulle condizioni fisiche di chi, come Renato Sanches o Aouar, avevano accusato problematiche fisiche in modo quasi immediato.

Il centrocampista portoghese, dopo i 45 minuti con l’Empoli, è stato costretto ad uscire nella prima frazione di gara contro lo Sheriff, rivelandosi per l’ennesima volta un elemento tecnicamente e tatticamente importante ma, al contempo, un giocatore tormentato da infortuni e problematiche che da tempo gli impediscono di trovare continuità. Il suo nome, così come quello del su citato Aouar, si è aggiunto alla lista dei diversi elementi fermatisi nel corso di queste prime settimane di campionato, comprendenti anche Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Infortunio e attesa Smalling, ecco quando può tornare

L’argentino è tornato in campo contro l’Empoli la scorsa domenica, mentre il numero 7, che già prima della sfida al Milan non era al top della condizione, è andato incontro ad un aggravamento delle proprie condizioni fisiche che lo hanno portato a rientrare in gruppo solamente nella giornata odierna, alla vigilia della delicata trasferta di Torino, in vista della quale pare, comunque, destinato a partire dalla panchina.

A preoccupare, infine, erano state anche le condizioni di Chris Smalling, ‘denunciate’ da Mourinho il giorno prima di Roma-Empoli, quando il mister aveva evidenziato come il centrale inglese fosse in dubbio per una gara. Qualche ora dopo, arrivava la conferma sulla sua assenza tramite la presentazione dei convocati ufficiali da parte del club.

Assente anche giovedì, Smalling non è partito con la squadra per la partita di domani e, come riferisce Augusto Ciardi, le sue condizioni lasciano intendere come bisognerà attendere circa una settimana prima di vederlo nuovamente a disposizione di una squadra ben consapevole della sua importanza e centralità.