“La Roma deve stare attenta”: sentenza in diretta

Ecco come ha visto la Roma l’ultimo allenatore che ha affrontato gli uomini di Mourinho. E quelle parole su Lukaku

Domani la Roma giocherà contro il Torino in campionato dopo una difficile partita in Europa League contro lo Sheriff. Un match vinto dai giallorossi ma con un poco di sofferenza. Ma alla fine onestamente è il risultato quello che conta davvero. “Merito” della sofferenza giallorossa è stata anche la squadra affrontata, quella guidata dall’allenatore italiano Bordin.

Lo stesso è intervenuto ai microfoni di TVPLAY, nella consueta diretta Twitch, e ha spiegato quelli che sono i punti di forza della Roma ma soprattutto dove la squadra di Mourinho deve migliorare e concedere un poco di meno. In difesa, ovviamente. Bordin comunque si è pure soffermato sulla qualità della rosa dei giallorossi e su Lukaku. Ma andiamo a vedere insieme quello che ha detto.

Roma, ecco le parole di Bordin

“Eravamo riusciti a recuperarla contro una delle squadre più forti della competizione. Alla fine i cambi di Mourinho hanno cambiato la partita. Appena molli un pochettino nelle marcature subisci il gol. Siamo contenti per la prestazioni ma non per il risultato. Abbiamo fatto una bella gara. Nel primo tempo ci è andata bene poi la qualità è venuta fuori”.

“La Roma ha un potenziale inespresso. Stanno pagando l’inizio di campionato non bellissimo. Più che altro nei risultati. Ho visto le partite. Contro l’Empoli hanno raccolto tutte le occasioni avute, anche contro Salernitana, Verona. Poi son stati sfortunati. Han concesso un po’ troppo. Devono stare attenti in quello. Poi c’è da dire che Lukaku è arrivato dopo e hanno avuti infortuni. Hanno avuto qualche problema. Hanno bisogno di risultati e poi con le qualità e a rosa completa possono fare bene”. Infine un pensiero anche su Lukaku, appunto, uno che ha già trovato due gol con la maglia della Roma: “Come ho visto Lukaku? Enorme (ride ndr). Dal vivo è impressionante. E’ un punto di riferimento per i giocatori. Appena c’è spazio fanno un filtrante per lui, che tiene la difesa bassa e scarica. Ieri ha fatto un gol d’intelligenza. Non è al top ma l’ho visto bene”.