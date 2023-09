La Roma sprinta a sinistra: l’erede di Spinazzola ha già un prezzo | ASRL

In scadenza di contratto a giugno 2024, Leonardo Spinazzola non ha ancora ricevuto chiamate per il rinnovo e la Roma si guarda attorno

Autore dell’illusorio gol dell’1-2 contro il Milan, ma anche di prestazioni al di sotto delle aspettative, Leonardo Spinazzola rischia di disputare la sua ultima stagione in maglia giallorossa. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2024, l’ex Juve non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il rinnovo.

I silenzi della Roma rappresentano un segnale abbastanza eloquente sulla possibilità che il calciatore lasci la Capitale a gennaio o a fine contratto. Non a caso, Tiago Pinto e il suo staff hanno da tempo acceso i propri radar per scovare nuovi esterni sinistri e li hanno orientati anche verso il Sudamerica.

Calciomercato Roma, ecco il prezzo di Lucas Piton

Le informazioni raccolte in Brasile da Asromalive.it confermano, ad esempio, l’interesse dei giallorossi e di altre squadre italiane per Lucas Piton. Il mancino 22enne in passato è stato trattato anche da Genoa e Salernitana, ma ha fatto notizia soprattutto per essere stato pre convocato da Roberto Mancini per la nazionale italiana. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Vasco da Gama è a conoscenza dei sondaggi provenienti dal BelPaese che, tuttavia, non si sono ancora tramutati in offerte ufficiali.

Sotto contratto con il club di Rio de Janeiro fino al dicembre del 2026, il brasiliano con passaporto italiano viene valutato almeno 10 milioni di euro dalla dirigenza carioca, che punterà ad ottenere anche una percentuale sulla futura rivendita nel caso in cui dovessero nascere trattative ufficiali.