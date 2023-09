Match rinviato, decisione UFFICIALE: ecco il motivo

Match rinviato, brutte notizie per i tifosi giunti che dovranno fare a meno di seguire la loro squadra: ecco svelato il motivo

Prima della sosta per le nazionali abbiamo visto una Roma decisamente sottotono, che non era riuscita a centrare la vittoria nelle prime tre uscite stagionali. I giallorossi hanno affrontato Salernitana, Verona e Milan, collezionando appena un punto, ma il dato che allarma i tifosi è quello relativo ai gol subiti.

Prima della pausa in sole tre partite Rui Patricio ha incassato la bellezza di sei gol, un dato decisamente preoccupante se confrontato con l’andamento della scorsa stagione. Il portoghese non sembra più essere una sicurezza come lo era al suo primo anno nella capitale, come dimostrano gli errori, dovuti troppo spesso a cali di concentrazione che la squadra non può permettersi.

Al rientro gli uomini di Mourinho sono sembrati decisamente più motivati, a dimostrazione di ciò l’ampio risultato ottenuto contro l’Empoli, che serviva per scacciare i fantasmi delle prestazioni passate, risultato che però non deve lasciare spazio a superbia, per non rischiare nuovi cali di concentrazione. La ripresa dei campionati porta con se le prime brutte notizie, con la partita che è stata ufficialmente interrotta, e che non verrà ripresa oggi, bensì a data da destinarsi.

La ripresa dei campionati ci ha regalato le prime emozioni e le prime delusioni, i tifosi romanisti in particolare non possono che essere contenti del modo in cui la squadra ha approcciato la partita contro l’Empoli, e non solo per l’ampio risultato.

Ad avere la peggio però è stato il Milan, che è capitolato nel derby contro l’Inter con un risultato di 5-1, che lancia le ambizioni scudetto dei nerazzurri. A prendersi la scena però non sono solo i risultati in campo, in Serie C infatti il match tra Spal e Lucchese ha avuto un protagonista inaspettato, ovvero il maltempo.

La partita è stata infatti interrotta al minuto 75, con il risultato di 2-1 in favore degli ospiti, il campo non ha retto a causa del fortissimo temporale e così l’arbitro si è visto costretto ad interrompere il gioco, con la gara che non riprenderà oggi, bensì a data ancora da destinarsi.