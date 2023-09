Nuovo portiere in Serie A: la Roma sfida la Premier

Nonostante la chiusura della sessione di calciomercato, proseguono gli spifferi in casa Roma sulle nuove possibili occasioni in entrata.

Dopo la vittoria in campionato ottenuta contro l’Empoli e il successo maturato all’esordio in Europa League contro lo Sheriff, la Roma di José Mourinho non vuole fermare la propria corsa. Sotto questo punto di vista, la sfida contro il Torino rappresenterà un autentico banco di prova anche per il reparto difensivo.

Oltre agli ottimi segnali lanciati da Dybala e Lukaku, infatti, a garantire la ripresa giallorossa sono state anche le risposte fornite dal centrocampo e dalla difesa. Aspetto da non trascurare, visto che nelle prime uscite stagionali il muro difensivo giallorosso aveva evidenziato qualche lacuna di troppo. Agli errori di reparto si erano infatti aggiunte le defaillances di Rui Patricio, il che aveva alimentato non poche indiscrezioni sul futuro della porta giallorossa, prontamente smentite da Tiago Pinto. Ciò non toglie, però, che uno dei temi al vaglio dell’area mercato giallorossa riguardi proprio l’identikit del nuovo portiere. Legato alla Roma da un contratto in scadenza la prossima estate, Rui Patricio è destinato a lasciare la Capitale a giugno.

Calciomercato Roma, anche i giallorossi su Falcone: lo scenario

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che nel tourbillon di profili accostati alla Roma figurino diversi estremi difensori. Tra questi, secondo quanto evidenziato da calciomercato.com, occhio alla possibile tentazione Falcone.

Autore di un inizio di stagione assolutamente da urlo, Falcone avrebbe calamitato l’interesse della Roma e non solo. Oltre ai segnali di apprezzamento lanciati dai giallorossi, infatti, anche diversi club della Premier League avrebbero cominciato a sondare la situazione per capire eventuali margini di manovra. Quella del Lecce si tratta di una vera e propria favola. In virtù del successo ottenuto contro il Genoa nell’anticipo della quinta giornata di campionato, i salentini si sono issati al secondo posto in classifica in attesa delle altre gare. Una favola che non ha alcuna intenzione di finire. Ecco perché la sensazione è che Corvino possa dare il via libera alla cessione del suo gioiello solo a fronte di un’offerta importante.